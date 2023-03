ChatGPT Bing Chat mostra il messaggio di errore “Qualcosa è andato storto”, la correzione sarà presto disponibile

Da quando Microsoft ha integrato ChatGPT in Bing, le persone si sono improvvisamente interessate allo strumento di ricerca di Microsoft. La nuova AI Bing Chat vede molte persone andare lì per chiedere aiuto con cose diverse. Tuttavia, mentre Bing Chat sta suscitando scalpore, il team di sviluppatori di Microsoft deve affrontare alcune sfide per offrire la migliore esperienza.

Di recente, diversi utenti si sono lamentati di ricevere un messaggio di errore “Qualcosa è andato storto” dopo aver aperto una chat di Bing. Riconoscendo il problema, Mikhail Barakhin, che attualmente lavora in Microsoft, ha affermato che la società sta lavorando a una soluzione. Come accennato da Barakhin, il motivo del messaggio di errore era il “carico aumentato” riscontrato da Bing Chat.

Parakhain di Microsoft ha anche spiegato che ci sono cinque fattori principali coinvolti nell’aumento del carico e che il team di sviluppo ha correzioni per tre di essi e soluzioni alternative per gli altri due. Tuttavia, Microsoft non ha detto quando questo verrà risolto per tutti. Si spera che non ci vorranno più di pochi giorni per riportare la tua esperienza di chat di Bing alla normalità.

Siamo spiacenti per il messaggio di errore “Qualcosa è andato storto” che alcuni di voi potrebbero aver visto su Bing Chat. È causato da cinque principali fattori di sovraccarico e abbiamo correzioni per tre di essi e mitigazioni per gli altri due. Si prega di attendere con noi. – Michael Parakhine (@MParakhine) fine 1 aprile

Microsoft sta lentamente guidando le persone attraverso la coda e rendendo disponibile la nuova opzione Bing Chat a più persone. In altre parole, il numero di persone che accedono a Bing Chat aumenta ogni giorno, il che spiega il “sovraccarico”. Dopo una risposta travolgente da parte degli utenti, Microsoft migliorerà sicuramente l’esperienza complessiva in modo che Bing Chat non risenta dell’aumento del carico in futuro.

Viene visualizzato il messaggio di errore “Qualcosa è andato storto” quando si utilizza la funzione Bing Chat AI? Facci sapere nella sezione commenti.