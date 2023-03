In Lussemburgo: una società lussemburghese, accusata di sostenere la propaganda russa, ha rettificato la situazione

Google Maps

Giornale tedesco quotidiano A febbraio ha affermato che GCore Labs SA, con sede a Contern, con sede in Lussemburgo, stava sostenendo la propaganda russa ospitando giochi di guerra online come World of Tanks (realizzato dalla società di sviluppo di giochi Wargaming.net) sui suoi server.

Xavier Bettel ha indicato in una risposta parlamentare che il governo ha preso la questione molto sul serio. “Il suddetto articolo è stato deferito alla Procura della Repubblica in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 cpp – ha spiegato il Presidente del Consiglio -. D’intesa con i tecnici del CIRCL (“Centro di risposta agli incidenti informatici”), i servizi competenti ha anche interrogato la società sull’articolo.La società ha fornito meccanismi di controllo interno propri.

Non esiste un servizio di hosting

Il ministro delle comunicazioni e dell’informazione indica che la società è attiva come fornitore di rete di distribuzione di contenuti, ovvero servizi di caching – e non, ad esempio, come servizio di alloggio. La Società si impegna, tra l’altro, a rispondere tempestivamente alle richieste provenienti da autorità e privati, nel rispetto del principio di preavviso e cancellazione, così come previsto dalla Direttiva Europea sul Commercio Elettronico.

“Tuttavia, le norme europee non consentono ai fornitori di servizi online che offrono reti di distribuzione di contenuti (CDN), servizi di hosting o cloud di monitorare i dati in tempo reale, continua Xavier Bettel. In questo caso, la società ha rimosso rapidamente i contenuti proibiti”. READ E l'auto preferita dai belgi è...

‘malinteso fondamentale’

Da parte sua, “GCore Labs ha negato categoricamente tutte le affermazioni fatte nell’articolo”. Jkor afferma di condannare l’invasione russa dell’Ucraina. “Siamo solidali con il popolo ucraino e forniamo servizi gratuiti per sostenere le imprese in Ucraina”, ha aggiunto la società. Rifiutiamo qualsiasi “aiuto” della propaganda russa.” Inoltre, Gcore ritiene che l’articolo dimostri un “fondamentale fraintendimento” del processo tecnico dei suoi prodotti.

GCore Labs SA è passata da una startup in Lussemburgo a una società tecnologica che attualmente impiega 500 persone, di cui 40 in Lussemburgo. L’infrastruttura IT dell’azienda si estende su sei continenti e dispone di oltre 150 punti di presenza (data center) in tutto il mondo. È amministrato dal Granducato, con filiali in Germania, Polonia, Lituania, Cipro e Serbia. Lo scorso anno ha aperto uffici in Georgia, Uzbekistan e Filippine.