“Se dura altri due o tre giorni, finiremo tutto”: lo sciopero dei magazzini Delhaize preoccupa i negozi in franchising

Finora solo i negozi integrati sono rimasti chiusi per due settimane. I negozi in franchising hanno, per la maggior parte, riconquistato i clienti straordinari del negozio. Ma la situazione è cambiata da quando il sit-in ha impedito l’accesso al magazzino pubblico di Zellick.

Se dura altri due o tre giorni, finirà tutto

Abbiamo contattato diversi gestori di negozi in franchising e la situazione è diventata, secondo loro, “preoccupanteDennis, direttore del negozio in franchising nella regione di Namur, ci racconta: “Abbiamo gli stessi depositi per i negozi affiliati e in franchising. Consegniamo freschi tutti i giorni, come da ordine effettuato il giorno prima. Due o tre volte alla settimana riceviamo generi alimentari e surgelati. Al momento non ci manca niente, ma se dura altri due o tre giorni finirà tutto: fresco, generi alimentari, surgelati. Tranne che in macelleria perché lavoriamo con un macellaio locale indipendente. “

Molti di questi franchisee non ne fanno mistero, né vogliono esprimerlo davanti alla telecamera, ma si sentono tenuti in ostaggio in un conflitto che non li riguarda direttamente. Sebbene non partecipino a questa disputa, sono quindi soggetti a punizione.