In Lussemburgo: The Token de LuxTrust, questo è inevitabile

In più di 15 anni è diventato un luogo comune, utilizzato da quasi tutti nel Paese per verificare l’autenticità delle proprie transazioni online o dell’identità digitale. Il token è stato introdotto nel 2008 e scomparirà alla fine di quest’anno, ha confermato LuxTrust in un comunicato stampa inviato martedì. Lo “strumento essenziale”, secondo il comunicato stampa, deve ora lasciare il posto agli “sviluppi tecnologici e ai requisiti di sicurezza”.

“Per soddisfare i maggiori requisiti di sicurezza e facilitare l’accesso all’online banking”, LuxTrust inserirà ora l’app LuxTrust Mobile “come dispositivo principale associato al certificato elettronico”. Ovviamente, per convalidare le tue transazioni online, verrai indirizzato all’app LuxTrust Mobile, che ti chiederà il tuo codice.

L’80% degli utenti ha già preso la decisione

Una piccola rivoluzione è già in atto. Infatti, secondo il comunicato stampa, al 30 aprile l’80% degli utenti LuxTrust ha già fatto un passo verso l’app gratuita. Introdotto come “l’equivalente digitale di un token”, LuxTrust Mobile fornisce un “livello di sicurezza più elevato”, consentendo una nuova verifica di una transazione in corso prima che venga convalidata. LuxTrust presenta anche la sua app come più pratica, poiché si utilizza direttamente sullo smartphone, senza avere il proprio token a portata di mano o rischiare di perderlo.

Pertanto, chi non possiede ancora l’app LuxTrust Mobile dovrà attivarla entro il 31 dicembre, data dopo la quale non sarà più accettato il token per autenticare o confermare le transazioni. Anche in questo caso il token deve essere collegato all’app, sia per privati ​​che per professionisti. In caso di domande sulla procedura, è possibile contattare LuxTrust al numero (+352) 24 550 550 o questions@luxtrust.lu. READ Insolito: a Cuesmes, questo negozio di famiglia è aperto solo due mesi all'anno per le vacanze di Natale

Ci segui già su WhatsApp? Iscriviti al nostro sito web Canale WhatsApp Cliccando sul link o scansionando il codice QR qui sotto e attivando il piccolo 🔔. Riceverai un Il riassunto delle notizie di oggiTra informazione e intrattenimento.

( J.W )