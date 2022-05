La star del tennis italiano gareggia al Brussels Paddle Open

Il Brussels Pedal Open di quest’anno sarà sicuramente buono.

Giornalista

Di Bastian Dean



Di Bastian Dean

Inserito il 2/05/2022



NOI.n Il nome balza all’occhio nel tavolo femminile dei preludi al Brussels Paddle Open: Roberta Vinci. È sconosciuto al grande pubblico. Nel 2017 il giocatore ha raggiunto l’apice del tennis italiano con 35 titoli (10 in singolare e 25 in doppio, di cui 5 nel Grande Slam). Nella sua carriera è arrivato primo al mondo nella categoria doppio a 110 settimane, e soprattutto gli appassionati di tennis belgi ricorderanno che ha portato un punto decisivo all’Italia nella finale della controversa Fed Cup contro il Belgio. Justin Henin e Kirsten Flipkens, 2006.

Roberta Vinci, insieme alla sua compagna di squadra Giulia Suzarello (51°), partecipa alle gare di paddle dall’inizio di quest’anno e non ha ancora abbastanza classifiche (86°, attualmente) per salire direttamente alle finali dell’evento mondiale di paddle di Bruxelles . Tour. Quindi, dopo aver vinto due partite di lunedì, la coppia italiana dovrà vincerne altre due nella classifica di qualificazione di martedì per continuare l’avventura con i migliori giocatori.