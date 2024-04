Dopo il congedo d'infanzia, Clara Luciani ritorna nel mondo dell'eleganza. La prova di ciò sono i dettagli del trucco ben studiati

A volte, basta poco per esaltare un beauty look serale. Prova di ciò è Clara Luciani, che raramente si adatta a look affollati, e che ha saputo mettere in risalto il suo vestito verde con dettagli di trucco ben studiati. immagine.

Clara Luciani è apparsa alla cena organizzata per l'AEM Un Avenir pour les Enfants du Monde il 28 marzo. Il cantante brillava con un'inaspettata combinazione di colori: verde e rosso. Clara Luciani è una fan del rosso sulle labbra Alla serata, organizzata da Babeth Jian, fondatrice e caporedattrice della rivista, hanno partecipato anche Carla Bruni, Monica Bellucci, Geraldine Naccache e Virginie Efira Numero della rivista. Durante questo evento, Clara Luciani ha lasciato una buona impressione, poiché è apparsa raramente tra le braccia di suo marito, Alex Kapranos, cantante della Franz Ferdinand Band. I giovani genitori sembravano molto eleganti, poiché Clara Luciani indossava un abito verde scintillante. Per accompagnare questo outfit firmato Gucci, la donna francese ha fatto una scelta estetica audace fin da quando lo ha indossato Bella bocca rossa. Se il verde e il rosso non sono colori che vorremmo abbinare, Clara Luciana dà loro una svolta fantastica. © Zootalenti Instagram Margine firmato da Clara Luciani Oltre al suo trucco distintivo con bocca rossa, eyeliner nero e pelle normale, Clara Luciana ha prestato attenzione anche ai suoi capelli. La cantante ha sfoggiato la sua acconciatura preferita: capelli naturalmente lunghi e sciolti con frangia dritta. Se è apparso di recente Senza la sua frangia Durante la settimana della moda di Parigi, la star 31enne raramente abbandona questo taglio di capelli, che è parte integrante del suo look. Infine, notiamo i suoi capelli castani setosi, che completano perfettamente il suo look di bellezza serale. READ Kate Middleton: cosa sappiamo della salute della principessa del Galles

“Creatore. Pensatore malvagio. Appassionato di cibo. Fanatico della tv. Inguaribile guru del web. Appassionato di cultura pop.”