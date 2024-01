In Colombia è stato scoperto un raro uccello metà femmina e metà maschio

In un articolo di dicembre sul Journal of Field Ornithology, gli esperti hanno confermato che questo è il primo caso in più di 100 anni di anomalia sessuale bilaterale osservata nel tanager di smeraldo (Chlorophanes spezia).

L'uccello è stato avvistato per la prima volta nel 2019 in un comune del dipartimento di Caldas, nella Colombia centro-settentrionale. Si tratta anche della prima osservazione di un individuo vivente con caratteristiche di entrambi i sessi in questa specie, che può raggiungere i 14 cm di lunghezza e si trova dal Messico al Brasile. "Negli uccelli, si ritiene che questo fenomeno derivi da un errore durante la meiosi (divisione cellulare) dell'uovo, seguito da una doppia fecondazione da parte di spermatozoi separati", spiega lo studio su una condizione che talvolta si riscontra anche negli insetti e nei crostacei. I residenti della zona in cui è stato osservato questo fenomeno erano abituati a vedere femmine verdi e maschi blu svolazzare, ma non con l'uno o l'altro contemporaneamente. "Ho avuto la fortuna di vedere l'arrivo di una specie di uccello che per noi era completamente diversa da qualsiasi cosa avessimo visto", ha detto all'AFP nel 2019 John Morello, il fotografo amatoriale che per primo l'ha scoperta, prima di osservarla per più di un anno. . Un anno con gli esperti. "Si comportava in modo molto strano perché veniva (alla mangiatoia) da solo, quindi ho iniziato a seguirlo", ricorda. "In genere evitava altri individui della sua specie, ed era evitato anche da altri (…), quindi sembra improbabile che questo individuo avesse qualche possibilità di riprodursi", conclude lo studio.