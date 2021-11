In che modo la povertà energetica danneggia la salute dei francesi?

La Fondazione Abbé-Pierre, insieme ad altre 19 associazioni come Greenpeace o il Climate Action Network, ha organizzato mercoledì una giornata nazionale per combattere la carenza di carburante. Secondo la misura annuale dell’Agenzia nazionale per l’energia pubblicata il mese scorso, il 20% dei francesi – ovvero 12 milioni – afferma di aver avuto un raffreddore durante l’inverno del 2021, per almeno 24 ore, con un aumento di sei punti rispetto al 2020.

Un froid dû pour 40% une des foyers à une mauvaise isolation thermique de leur logement, 36% à des raisons economiques, 22% une install de chauffage insuffisante, et 4% une coupure d’énergie de la part du fournisseur à cause d’ una fattura non pagata.

La salute peggiora con la temperatura

Questo pericolo non è senza conseguenze per il corpo. Regis Largillie, un membro del gruppo specializzato nell’impatto della povertà energetica sulla salute all’interno della Hope Chair, osserva che le persone che mancano di carburante hanno da 2 a 3 probabilità in più di ammalarsi.Oltre alla bronchite e all’asma classica, c’è un intero ospite di malattie Non respiratorie, poiché la nostra salute è fortemente dipendente dalla temperatura ambiente.

“Il freddo ha molti effetti sull’organismo, soprattutto a livello del cuore, dei vasi sanguigni e dell’apparato respiratorio, in quanto il corpo cerca di riscaldarsi aumentando il metabolismo, ma anche di riscaldare l’aria che entra dalle narici prima che non lo faccia. raggiungere i polmoni, il che induce il ricercatore a spiegare Nel campo della sanità pubblica Michael Erminger che le mucose del naso si seccano, il che aiuta l’ingresso di alcuni agenti patogeni.

Conseguenze più o meno gravi si possono osservare a seconda della temperatura interna, elenca il ricercatore. Al di sotto dei 16 gradi, la funzione respiratoria può essere compromessa; Al di sotto dei 12 gradi, il sistema cardiovascolare può affaticarsi; Al di sotto dei 6 gradi c’è il rischio di morte per ipotermia. La povertà di carburante è strettamente correlata alla mortalità invernale. Notiamo che nelle aree in cui le temperature interne sono più basse e dove l’efficienza energetica delle abitazioni è inferiore, ci sono più morti in inverno”, spiega.

Anche la salute mentale è stata colpita

La mancanza di carburante danneggia la salute in molti modi. Le persone con riscaldamento o isolamento insufficienti possono ricorrere a riscaldatori aggiuntivi, “che possono causare un notevole inquinamento interno e rappresentare un pericolo reale se utilizzati frequentemente piuttosto che occasionalmente”, sostiene Mickaël Ehrminger. “Cattive condizioni di riscaldamento possono anche essere associate a umidità elevata e muffe che possono essere dannose per la salute, in particolare per il sistema respiratorio”, aggiunge.

Ci sono anche effetti negativi sulla salute mentale. Gli studi in corso mostrano che le vittime della carenza di carburante consumano tre o quattro volte più psicofarmaci rispetto alla popolazione media, osserva Regis Largillie. Oltre alle conseguenze del freddo, c’è la vergogna della muffa o delle abitazioni congelate, che spinge a non invitare nessuno nella propria casa: “Questo porta a una rottura sociale con i propri cari e familiari, l’isolamento responsabile della scarsa cura, ma anche depressione, solitudine, ecc.», sostiene l’esperto.

l’instabilità uccide

Da parte sua, «una temperatura fastidiosa può peggiorare il sonno, de facto indebolire il sistema immunitario, causare stress, irritabilità e talvolta forti disturbi psicologici, e persino avere conseguenze sociali e lavorative».

Tutte queste osservazioni possono essere estese a una realtà più ampia: l’instabilità uccide, conclude il ricercatore. In generale, la povertà energetica è associata alla povertà ea uno standard di vita deprivato, che sappiamo sono i principali determinanti sociali della salute. È noto che l’aspettativa di vita delle persone prive di buona salute è di circa 10 anni inferiore a quella dei più fortunati. “