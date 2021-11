Fibra in vendita a 14,99€ al mese da Sosh

Il prezzo della fibra e del box ADSL si trova in azienda Sosh. Fino al 20 dicembre alle ore 8, il marchio Orange non vincolante offre la Sosh Box a 14,99 euro al mese per i nuovi clienti. Adesso è il momento di risparmiare sui vostri abbonamenti online e approfittare della qualità della rete Orange.

Risparmia e approfitta delle ultime offerte e buoni piani Per acquistare al miglior prezzo.

Se stai pensando di cambiare il tuo fondo Internet, ora è il momento di unirti sushi. La controllata Orange, infatti, ha abbassato il prezzo della sua offerta internet senza impegno per un tempo limitato. Fino al 20 dicembre alle ore 8, il suo abbonamento fibra come ADSL sarà disponibile a soli 14,99 euro al mese per un anno. Questa è l’occasione perfetta per pagare di meno Il tuo fondo Internet E mettere da parte qualche euro per almeno un anno.

Sosh Fiber Box a 14,99€ al mese: l’affare perfetto per abbassare la bolletta!

Questa è un’ottima offerta che ti aiuterà a ridurre la bolletta. Abbonandoti alla Sosh Fiber Box a questo prezzo, risparmierai 180€ durante il periodo promozionale di un anno.

Ciò corrisponde a 15 euro risparmiati ogni mese dato che il prezzo iniziale di questo dispositivo internet è di 29,99 euro/mese. Questo è l’importo che pagherai al mese dopo il primo anno di abbonamento.

Ma ovviamente non devi soccombere a questo aumento. Poiché Sosh Box non è vincolante, puoi cancella il tuo abbonamento A che ora.

Di seguito i servizi forniti dal fondo:

Internet fibra 300Mbit/s per download e trasmissione;

Livebox 4 è offerto con Wi-Fi ad alte prestazioni

Chiamate illimitate verso i fissi in Francia, amministrazioni estere e più di 100 destinazioni internazionali;

App TV da arancia Con accesso a 72 canali TV dal tuo cellulare o PC;

Con accesso a 72 canali TV dal tuo cellulare o PC; Fino a 100 EUR di commissione di recesso rimborsabile

È inoltre possibile completare lo spettacolo con un’opzione decoder TV. Ma in questo caso, dovrai metterti mano in tasca e pagare 5 euro in più al mese per accedere a 160 canali TV dalla tua TV.

Infine, se il tuo alloggio non è idoneo Fibra ottica, So cheAbbonamento ADSL Inoltre è in promozione a 14,99€ al mese per un anno. Al termine del periodo promozionale, il prezzo sale a 19,99 euro al mese. Tuttavia, l’offerta rimane non vincolante e può essere annullata in qualsiasi momento.

