Uber ha superato 1 miliardo di download dal suo lancio nel 2011

Uber ha superato il miliardo di download su iOS e Google Play 11 anni e mezzo dopo il suo lancio nel gennaio 2011, secondo i dati di data.ai Intelligence.

Ci sono voluti Uber 4 anni per generare altri 500 milioni dai 500 milioni del 2018.

Quest’ultimo risultato significa che Uber è diventata l’app di viaggio più scaricata di tutti i tempi su iOS e Google Play. Uber guida anche i download globali tra le app di trasporto nel secondo trimestre del 2022, seguito da Where is My Train e Ola cabs.

Gli Stati Uniti sono il mercato numero uno di Uber in termini di download cumulativi, con 197 milioni di download cumulativi in ​​tutto il mondo su IOS e Google Play. Il Brasile è al secondo posto in termini di download, mentre l’India è al terzo posto. Nel giugno 2022, Brasile e India si sono classificate al primo e al secondo posto per utenti di smartphone attivi mensili.

Google Play rappresenta il 64% dei download cumulativi mentre l’App Store rappresenta il 36%.