Netflix inizia la caccia alle streghe

Il gigante dello streaming vuole porre fine alla condivisione degli account. Per questo, l’azienda offre a Rebels il trasferimento del proprio profilo.

Lunedì, Netflix ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità sulla sua piattaforma. Chiamata semplicemente “Trasferimento profilo”, la funzione ti consente semplicemente di trasferire l’intero profilo su un altro account. Dopo numerosi test in Sud America, l’azienda di N rouge sta distribuendo il suo aggiornamento a tutti i suoi utenti.

Dividere e conquistare

Concretamente, il trasferimento ti consente di mantenere la cronologia delle visualizzazioni, la lista dei desideri e altre opzioni. Per quanto riguarda il perché e il come, ci sono due versioni. Ufficialmente, Netflix vuole rendere più facile la separazione degli utenti. Ad esempio: in caso di separazione dal proprio partner, la piattaforma offre ora questa funzionalità per aiutare entrambe le parti a riprendere il proprio viaggio da sole. Per evitare, in caso di un’interruzione difficile, si finisce con un profilo bloccato e dati mancanti.

Tuttavia, questo non è niente di più e niente di meno che un modo annacquato per dire “la festa è finita”. In effetti, la prevenzione della condivisione dell’account è stata la spina dorsale della piattaforma per alcuni anni. Netflix stima che circa 100 milioni di persone utilizzino i suoi servizi tramite identificatori condivisi. In altre parole, c’è una carenza enorme. Tieni presente che la condivisione dell’account non riguarda solo le separazioni, ma anche i coinquilini e altri trasferimenti dalla casa dei genitori.

Con la diffusione degli spettacoli in competizione, Netflix continua a diminuire. Pertanto, l’azienda è determinata a mantenere il suo posto in cima alla montagna e intende utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione. Compresi costi aggiuntivi per gli utenti che desiderano mantenere i propri account condivisi.

_

Segui Geeko su FacebookE il Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.