Un PC potente che sta nel palmo della tua mano: è arrivato XULU XR1 Max!

Si chiama XULU XR1 Max ed è un mini computer. Si tratta infatti del mini PC più piccolo al mondo che può vantare al suo interno un processore AMD Ryzen 7, il che lo rende un prodotto subito interessante e apre le porte a potenzialità eccezionali. XULU XR1 Max è davvero in grado di eseguire senza problemi software e giochi professionali, fornendo buone prestazioni per la produttività e altro ancora. Scopriamo insieme tutti i segreti dei suoi materiali e anche del suo design ultracompatto.

caratteristiche tecniche

Processore: AMD Ryzen 7 5800U (8 core / 16 thread)

Scheda grafica: AMD Radeon RX Vega 8

RAM: 32/64 GB LPDDR4 (doppio canale 3200 MHz)

Memoria SSD: 1/2 TB

Consegna:

3 porte USB-A 3.1 Gen 2

3 porte USB-A 2.0

1 USB-C (con uscita video)

2 HDMI 2.1

1 Ethernet (1 Gbit/s)

1 jack audio da 3,5 mm

Senza fili: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Alimentazione: 12 volt

Monitor supportati: fino a 3

Sistemi operativi supportati: Windows 10/11, Linux

Dimensioni: 88,9 x 63,5 x 96,52 mm

Altro: doppio microfono, schermo OLED

Il corpo che ospita XULU XR1 Max ha dimensioni molto ridotte, ma nulla viene sacrificato. Nella parte anteriore sono presenti due porte USB, di cui una USB-C, un jack audio combinato (cuffia/microfono) e microfoni integrati, mentre nella parte posteriore sono presenti tutte le altre, con quattro porte USB-A, due HDMI 2.1 porte, Gigabit Ethernet e ingresso di alimentazione. L’hardware è di prim’ordine, con un potente processore AMD Ryzen 7 5800U (8 core/16 thread) che ha una frequenza di base di 1,9 GHz ma può arrivare fino a 4,4 GHz in boost. La scheda grafica integrata è Radeon RX Vega 8, in grado di supportare fino a 3 monitor collegati. Sfruttando la porta USB-C, puoi utilizzare l’uscita video con una risoluzione fino a 8K. Non manca chiaramente la connettività wireless, con il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.2. Puoi utilizzare XULU XR1 Max con diversi sistemi operativi: non solo Windows 11 e Windows 10, ma anche varie distribuzioni Linux come Ubuntu, Zorin, Kali Linux, ecc.

Ci sono due oggetti speciali per questo mini computer. Frontalmente troviamo un piccolo schermo OLED completamente personalizzabile, grazie al quale è possibile visualizzare varie informazioni sullo stato del sistema o sulle applicazioni attualmente in esecuzione. Nel corpo sono integrati due microfoni che consentono di utilizzare qualsiasi assistente vocale come Google Assistant o Alexa, trasformando il mini PC in un hub domestico. La combinazione di buon hardware, dimensioni compatte e ottima connettività rendono XULU XR1 Max una soluzione molto interessante per chi desidera un piccolo computer desktop da tenere a casa o in ufficio. Non solo può essere un ottimo centro multimediale collegato alla TV, ma può essere un utile strumento di lavoro anche per carichi avanzati: è anche possibile utilizzare software professionali per la produzione audio e video, per il fotoritocco e lo sviluppo web, nonché come per tutte le altre mansioni d’ufficio.