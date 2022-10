In allegato gli incontri della Settimana italiana a L’Isle-Jourdain

essenziale

Questo fine settimana, gli incontri della settimana italiana sono collegati in centro città.

In occasione della Settimana Italiana, sabato, al mercato all’aperto, il sindaco di Motta di Lavenza, Alessandro Ricci e il vice Marco Jagis, con Brigitte Trutt, presidente del Gruppo Duo Italiano, con l’ex sindaco Michael Girardi. città, e funzionari eletti vagavano tra le bancarelle del mercato. Questa è la prima visita a Lisbona di un sindaco italiano eletto nel 2018. In seguito Alessandro Riggi ha detto: “E’ stata una grande sorpresa vedere così tanti italiani venire ad incontrarlo sul mercato”.

Nel pomeriggio, dopo un incontro con gli eletti locali e un concerto di un cantante piemontese, sono tornati ad incontrarlo molti italiani. In serata, durante la cerimonia ufficiale di benvenuto in municipio, il sindaco italiano tornerà a questo “caldo benvenuto del municipio e dei cittadini”, presentando i rispettivi doni.

In questa occasione, il sindaco di L’Isle-Jourdain, Francis Itrac, ha consegnato ai due funzionari italiani eletti la medaglia della città. Si è rivolto alla storia che lega l’Italia e la Francia, e soprattutto il Gers.

Una festa di matchmaking in Italia

Su invito di Alessandro Rigi, Francis Itrac, Brigitte Trudt e Michael Girardi si recheranno in Italia domenica 16 ottobre, per una doppia festa a Motta di Lavenza, doppia città croata. “Cosa distingue le due città dal punto di vista amministrativo?” alla domanda di (2 fittissimi), Alessandro Rigi ha risposto: “La differenza principale è il settore amministrativo e il servizio civile. In Italia i servizi sono esternalizzati. I comuni non gestiscono i dipendenti pubblici, ma mantengono solo le infrastrutture. Scuole, stadio sportivo, … bambini la mattina vanno a scuola, il pomeriggio sono accuditi dalle società sportive, culturali e musicali…”.

In serata, i funzionari eletti e Lislois si sono riuniti attorno a un pasto nel villaggio italiano. Domenica, la Messa franco-italiana della Società Filarmonica ha attirato molti. Nel pomeriggio, il Campanile Art Museum ha ospitato uno storytelling di Véronique Grosjean-Lasserre, esposto all’esterno di Vespas®.