Aboubakar Soumahoro, immigrato ivoriano diventato deputato italiano

Abubakar Soumahoro nel suo primo giorno all’ingresso del Parlamento italiano, tra contadini e attivisti che lo sostengono. Elena Costa

Ritratto – Sebbene la coalizione di destra abbia vinto le elezioni dell’Assemblea legislativa, l’ingresso in parlamento del primo uomo di colore del paese, Abubakar Soumahoro, ha rappresentato un altro evento storico.

Gli stivali sono un’arma politica. Giovedì 13 ottobre Abubakar Soumahoro della coalizione Greens-Couch ha reso omaggio al parlamento italiano indossando un paio di stivali di gomma, ricoperti di fango. Per i lavoratori agricoli stranieri in arrivo in Italia. «Portiamo in Parlamento queste scarpe che hanno calcato il fango del dolore. Indossiamo le scarpe della lotta nel palazzo per rappresentare sofferenze, desideri e speranze. Per gli sfruttati e gli affamati. Con i piedi saldi in realtà“dissero gli elettiEmilia-Romagna, una zona industriale del nord, su Twitter. È cittadino italiano da dieci anni.

Presentato originariamente come il perdente dietro il candidato di estrema destra Fratelli d’Italia, Aboubakar Soumahoro ha vinto grazie al sistema di voto italiano, che nomina un terzo dei delegati con voto uninominale, poi il resto con rappresentanza proporzionale. La sua scelta di outfit non smette mai di stupire, ma…