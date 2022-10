Miliardario marocchino in procinto di acquisire un importante club italiano

Diversi media transalpini hanno rivelato che un miliardario marocchino è destinato ad acquistare una quota di maggioranza del club dell’Inter.

Il marocchino-americano Mark El Asri, infatti, vuole acquisire il big club italiano attraverso Avenue Fund the Capital Group of Companies (riferimento, “una delle tre maggiori società che gestiscono fondi pensione al mondo”), secondo le stesse fonti menzionato sopra.

Quest’ultimo, insieme a Wesley Edens, partner e amico di Mark Lasry, ha portato all’acquisizione del 30% e all’acquisizione totale. Ricordiamo che il miliardario marocchino-americano ha recentemente investito nell’industria sportiva diventando comproprietario della squadra di basket NBA Milwaukee Bucks.

Nato a Marrakech da una famiglia ebrea marocchina, sua madre è un’insegnante e suo padre è uno sviluppatore di computer, Marc Lasry è emigrato negli Stati Uniti con i suoi familiari all’età di sette anni ed è cresciuto in Occidente. Hartford, Connecticut. Per quanto riguarda i suoi studi e diplomi, ha conseguito la laurea presso la Clark University nel 1981, laureandosi in storia, e il dottorato in giurisprudenza a New York nel 1984.

LA