Stazione Europa: Italiani a Bruxelles preoccupati per le elezioni italiane?

Quando pensiamo all’immigrazione italiana, pensiamo spesso al Borinage, ma Bruxelles ha una grande comunità italiana. Dopo il disastro del Bois du Cazier nel 1956 e la fine dei contratti “del carbone”, molti italiani residenti in Vallonia si trasferirono nella capitale. Richiedono manodopera a basso costo nelle fabbriche di Molenbeek o Anderlecht. Ma con questa “vecchia” comunità italiana giunta alla terza generazione, con tante coppie miste, ci sono nuovi arrivati, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008 che ha visto emigrare tanti giovani italiani. Infine, non bisogna dimenticare tutti gli italiani che lavorano nelle aziende europee, sono tanti.

Speciale: gli italiani che hanno la cittadinanza in Belgio mantengono anche la cittadinanza italiana e possono quindi votare in Italia. Ma in generale si può osservare che l’entusiasmo per le elezioni è molto basso. Anche quest’anno il 16% degli italiani ha votato in Belgio.

Ne parliamo su “Station Europe” con un giornalista italiano Davide Carretta, Corrispondente per Radio Radicale a Bruxelles, Maria Arena E Marco DarabellaDue eurodeputati belgi non nascondono la loro origine italiana.

