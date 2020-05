Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020

Impresa SIcura è il bando di Invitalia rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Beneficiari: Aziende di qualsiasi dimensione e forma giuridica che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

1. regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;

2. con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;

3. nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

🔴Agevolazione: Rimborso delle spese sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso per l’acquisto di:

• mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

• guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

• dispositivi per protezione oculare;

• indumenti di protezione quali tute e/o camici;

• calzari e/o sovrascarpe;

• cuffie e/o copricapi;

• dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;

• detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a 150mila euro per impresa.

Il bando prevede 3 fasi:

1. Prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia.

2. Pubblicazione dell’elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso.

3. Compilazione della domanda dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica.

Erogazione rimborsi

Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione. Si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020.

Per informazioni Cna Salerno. Tel 089/2583108 – Invitalia_Bando_Impresa_SIcura oppure https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/come-funziona