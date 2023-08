Impianti cerebrali: la corsa ai cyborg si sta surriscaldando

A questo punto, molti laboratori e aziende hanno dimostrato che è possibile controllare i programmi per computer attraverso il pensiero, grazie agli impianti cerebrali. E viceversa: puoi stimolare il cervello e suscitare una risposta fisica.

Gli ultimi risultati fino ad oggi: a Losanna, lo scorso maggio, un paraplegico olandese è stato in grado di camminare e controllare i suoi passi pensando, grazie a elettrodi nel cervello e nel midollo spinale e tecnologie di intelligenza artificiale che consentono di decodificare le intenzioni di movimento in tempo reale.

Sempre a maggio, scienziati americani hanno sviluppato un “decodificatore del linguaggio”, che traduce in scrittura i pensieri di una persona, dopo aver allenato il cervello per molte ore con la risonanza magnetica (risonanza magnetica).

Attualmente, la ricerca sull’interfaccia cervello-macchina (BCI) si concentra sulle persone con paralisi. E i dispositivi sono per lo più testati in ambito medico, anche se alcuni sono ora utilizzati più frequentemente.

“In laboratorio usiamo +Utah Array+ (un impianto Blackrock, ndr) e funzionano. Conosco persone che li usano per controllare le loro sedie a rotelle”, afferma Michael Platt, professore di neuroscienze all’Università della Pennsylvania.

– Cervello ribelle –

“Ma al cervello non piace che le cose vengano messe lì. Quindi il sistema immunitario attacca questi dispositivi (…) e nel tempo la qualità del segnale diminuisce e le informazioni vengono perse”, osserva.

Più gli ICM sono vicini al neurone, maggiore è la fedeltà e la ricchezza del segnale. Ma poi richiedono interventi chirurgici complessi, sono costosi, ingombranti e hanno meno probabilità di durare a lungo termine.

L’azienda americana Synchron punta su uno stent inserito nel cervello attraverso la vena giugulare, secondo una procedura chirurgica che è diventata popolare per le operazioni cardiache, senza bisogno di aprire il cranio.

Una volta posizionato, il “tutore” consente al paziente di inviare messaggi o navigare in Internet, a mani libere o senza voce, toccando con un pensiero.

“Siamo a un punto di svolta per gli ICM”, ha affermato Tom Oxley, co-fondatore di Synchron. “Ci sono state incredibili dimostrazioni di ciò che è possibile e ora l’obiettivo è rendere il processo ripetibile, semplice e accessibile a un gran numero di persone”.

Nel 2021, Synchron ha ricevuto l’approvazione dalle autorità sanitarie statunitensi (FDA) per condurre studi clinici. Decine di pazienti con malattia di Charcot (paralisi muscolare progressiva) hanno ricevuto uno stent.

“L’obiettivo era verificare che potessimo registrare l’attività cerebrale e che non ci fossero effetti avversi, anche dopo un anno”, afferma il dott. David Putrino del Mount Sinai Hospital di New York.

Dice missione compiuta. E per i pazienti, anche se la ‘digitazione’ del messaggio rimane lenta e macchinosa, la rinnovata autonomia è preziosa.

Con il supporto speciale di Jeff Bezos (Amazon) e Bill Gates, Synchron ha raccolto 75 milioni di dollari a febbraio.

– telepatia –

Famoso grazie a Elon Musk, il suo co-fondatore, Neuralink sta facendo camminare di nuovo i pazienti paralizzati, restituendo la vista ai ciechi e persino curando malattie mentali come la depressione.

È anche possibile vendere il suo impianto a chi semplicemente sogna di essere un cyborg.

Secondo il miliardario, il suo potenziamento cerebrale permetterebbe all’umanità di non essere sopraffatta dall’intelligenza artificiale, una “minaccia esistenziale”. Ha anche discusso della possibilità di salvare i suoi ricordi online e caricarli su un altro corpo o robot.

Il capo di Tesla e X (ex Twitter) inoltre non esclude la “telepatia armonica” tra umani, per comunicare i suoi “veri pensieri” allo stato grezzo, senza passare attraverso le parole.

A maggio, la startup californiana ha ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration per testare i suoi impianti cerebrali negli esseri umani. E ha appena raccolto 280 milioni di dollari di investimenti.

È un impianto, delle dimensioni di una moneta, e viene inserito nel cervello tramite chirurgia robotica.

In particolare, è stato testato sulle scimmie, che hanno imparato a giocare a un videogioco pong senza joystick o tastiera.

Un esperimento simile a tanti altri, come nel 1969, quando un ricercatore americano, Eberhard Fitz, insegnò a una scimmia a muovere un ago su un bancone pensando, tramite l’ICM.