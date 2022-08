Imperdibili uscite Netflix ad agosto | cinema

Per quanto riguarda la serie…

Sandman – A partire dal 5 agosto

Una ricca miscela di mitologia moderna e fantasy oscuro, Sandman intreccia fantasia contemporanea, dramma storico e mitologia per raccontare la storia di coloro i cui destini sono stati influenzati da Morfeo, il re dei sogni, mentre tenta di espiare il cosmico (e umano) ha commesso durante la sua lunga esistenza.

Locke & Key Stagione 3 – A partire dal 10 agosto

La famiglia Locke scopre altre chiavi magiche nella Key House mentre una nuova minaccia, ancora più pericolosa della precedente, incombe su Matheson. Da Carlton Cos (Lost; Bates Motel) e Meredith Avril (The Haunting of Hill House), “Locke & Key” è una trama educativa sull’amore, la perdita e i legami familiari indissolubili. Questa serie Netflix è un adattamento del popolare fumetto Joe Hill e Gabriel Rodriguez (IDW Entertainment).

Anteprima della terza stagione – dal 12 agosto

Nella terza stagione della commedia “Le mie prime volte”, la giovane indiana americana Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continua a confrontarsi con le pressioni quotidiane del liceo e della famiglia mentre muove i suoi primi passi nel mondo delle relazioni sentimentali.

La ragazza allo specchio – Dès le 19 août

Dopo essere sopravvissuta a un incidente d'autobus che ha ucciso quasi tutti i suoi colleghi, Alma si sveglia in ospedale senza alcun ricordo della tragedia o del suo passato. La sua casa è piena di ricordi che non sono suoi, l'amnesia come il trauma che sta vivendo provoca i suoi terrori notturni e visioni che non riesce a spiegare. Con l'aiuto dei suoi genitori e amici, che sono diventati dei perfetti estranei, cercherà di svelare il mistero che circonda il suo incidente, mentre si sforza di riprendere la sua vita e trovare la sua identità.

Piano di carriera – A partire dal 26 agosto

Ingrid Yoon, una coreana americana di prima generazione e prima donna avvocato nella sua famiglia, lotta con le difficoltà di lavorare presso il prestigioso (e conservatore) studio legale Parsons Valentine. Con il supporto dei suoi amici, si sforza di superare gli ostacoli per rompere il soffitto di vetro e diventare una partner. Ma la sua passione e ambizione lasceranno spazio all’amore?

A lato del film…

Turno di oggi – a partire dal 12 agosto

Jamie Foxx interpreta un padre di famiglia che lavora duramente per mantenere sua figlia, una bambina arguta. Ma il suo lavoro come pulitore di piscine nella San Fernando Valley è solo un insabbiamento per la sua vera carriera, combattendo con un sindacato internazionale di cacciatori di vampiri.

Una vita o l’altra – dal 17 agosto

Alla vigilia della laurea, il ciclo di vita di Natalie (Lili Reinhart) si divide in due realtà parallele. In uno di loro, rimane incinta e non lascia la sua città natale. D’altra parte, non rimanere incinta e vai a vivere a Los Angeles. In entrambe le storie, affronta un amore che cambia la vita, persegue la carriera artistica dei suoi sogni e riscopre se stessa. “Una vita o un altro” con Danny Ramirez, David Corinsweet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson, Nia Long e diretto da Wanuri Kahio.

Quanto ai documentari…

Antologia del pasticcio: Woodstock 99 – A partire dal 3 agosto

L’edizione 1999 di Woodstock aveva lo scopo di celebrare la pace, l’amore e la buona musica. Invece, la festa si è trasformata in un dramma, tra incendi, rivolte e distruzioni. Attraverso rari filmati in loco e interviste con testimoni oculari, tra cui un impressionante elenco di personale del festival, artisti e spettatori, questo documentario offre uno sguardo dietro le quinte, rivelando come la combinazione di ego, avidità e musica abbia causato tre giorni di chiacchiere. Disordine. READ Oroscopo di sabato 27 novembre 2021: amore, denaro, lavoro, salute...

Ho ucciso mio padre – dal 9 agosto

I Killed My Father è una serie di documentari senza precedenti che racconta per la prima volta l’orribile storia della famiglia Templet. Anthony Templet ha sparato a suo padre e non l’ha mai nascosto. Ma le ragioni della sua azione sono complesse e i suoi effetti vanno al di là della famiglia. Questa serie di documentari in tre parti esamina il viaggio di Anthony attraverso gli eventi del 3 giugno 2019, nonché il suo profilo mentale ed emotivo.

I Killer Stagione 3 – 30 agosto

L’acclamata serie di documentari I Am A Murderer, che torna per la terza stagione, si concentra sulle storie di prigionieri condannati a morte o all’ergastolo per omicidio. Ogni episodio ripercorre i crimini che hanno commesso attraverso interviste a cui queste donne e questi uomini hanno partecipato in completa privacy.

Pubblici ministeri, avvocati difensori, investigatori, parenti delle vittime e dei prigionieri condannati danno il loro punto di vista su questi tragici eventi e sulle persone coinvolte. Nuovi elementi emergono, secondi fini vengono rivelati e rari momenti dell’umanità risplendono mentre viene portata alla luce l’assurdità del sistema giudiziario americano. Se alcuni parenti delle vittime finiscono per concedere loro l’amnistia, altri chiedono comunque vendetta.

per i più piccoli…

Fate of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie – A partire dal 5 agosto

Continuando il successo della serie Nickelodeon, Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Donatello tornano e continuano le loro avventure in una commedia dove la posta in gioco è più alta che mai. Le tartarughe vengono messe alla prova quando un misterioso alieno di nome Casey Jones arriva dal futuro per avvertirle dell’imminente invasione della forza aliena più pericolosa della galassia: i Krang. Riusciranno i quattro fratelli mutanti all’altezza dell’occasione e del loro destino di eroi? Ciò che attende le Teenage Mutant Ninja Turtles non è altro che la saga più avventurosa e i sentimenti emotivi che abbiano mai provato.

13: Il Musical – A partire dal 12 agosto

Dopo il divorzio dei suoi genitori, Evan Goldman (Elie Golden) lascia New York per una piccola città dell’Indiana. Con l’avvicinarsi del suo tredicesimo compleanno, deve decifrare le complesse relazioni all’interno del suo nuovo college e fare amicizia trasformando un bar mitzvah in una grande festa. Diretto da Tamra Davis e ispirato al musical di Broadway del 2008 “13”, “13: The Musical” è un racconto in arrivo che esplora gli indimenticabili alti e bassi dei pre-adolescenti.

