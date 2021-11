Impara le “parole da memorizzare” per diventare un operatore di primo soccorso per la salute mentale

Dal 2019, PSSM France ha formato più di 12.000 persone in questo nuovo tipo di pronto soccorso.

Nel giro di pochi minuti, Valerie Beauvist aveva perso l’equilibrio in una conversazione sulla sua recente vacanza. Con uno sguardo vago dimentica le domande poste e si insospettisce: Sabrina Paris, istruttrice di pronto soccorso di salute mentale, le sussurra all’orecchio “Piccole voci”, che può essere ascoltato da alcuni pazienti con allucinazioni uditive. È difficile tenere traccia di quando la voce ci dice che la persona di fronte a noi è una “spia”.La giovane donna capisce.

Leggi ancheQuando lo smartphone diventa uno strumento contro i disturbi mentali

Il giorno prima, in questa sala conferenze dell’Hotel Bordeaux, i 12 partecipanti a questo nuovo tipo di formazione hanno studiato i disturbi depressivi, il disturbo bipolare e il comportamento suicidario. Dal 2019, la Society for Mental Health First Aid (PSSM) ha formato i primi soccorritori di salute mentale senza prerequisiti. Attraverso giochi di ruolo, disegni, testimonianze, esercizi e opere d’arte, i tirocinanti lavorano per domare il disagio psicologico di adottare meno