Sarà più semplice aprire la portiera della tua Tesla

La versione 2024.2.3 dell'app Tesla ora supporta la banda ultra larga (UWB) per iPhone, a partire da iPhone 11 (eccetto i modelli SE). Ciò significa che non è più necessario estrarre lo smartphone e avviare l'app Tesla per bloccare o sbloccare la portiera dell'auto, come spesso accade. Finora queste operazioni venivano effettuate tramite Bluetooth. La tecnologia UWB rende il processo più veloce, più semplice e consuma meno energia rispetto al Bluetooth.

Il Bluetooth è molto meglio

UWB è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza frequenze radio a banda larga per trasmettere dati ad alta velocità su brevi distanze. Il suo principale vantaggio è la capacità di identificare e tracciare con precisione gli oggetti in tempo reale, grazie alla sua elevata precisione nel misurare il tempo impiegato da un segnale per percorrere la distanza tra mittente e destinatario.

A differenza del Bluetooth o del Wi-Fi, che sono più adatti per la trasmissione di dati su distanze maggiori e con una risoluzione spaziale inferiore, UWB è particolarmente efficace per applicazioni che richiedono un'elevata precisione della posizione, come il tracciamento di oggetti, la navigazione interna e i sistemi di chiave digitale per i veicoli.

Apple utilizza la banda ultralarga dal 2019 e nell'iPhone 11, che la integra nel suo chip U1. Ma con AirTag, lanciato due anni dopo, la tecnologia dà il meglio di sé, con una funzione di localizzazione precisa che indica dove rintracciare gli oggetti smarriti nel raggio di pochi centimetri. Anche UWB ha trovato il suo posto nella concorrenza.

Questa tecnologia ha integrato anche lo standard per le chiavi virtuali delle auto, attualmente in fase di sviluppo (Apple è parte integrante di questo processo). Da parte di Tesla, solo la Model 3 e la Model X 2023 sono compatibili con questa nuova funzionalità; Cybertruck e il nuovo Modello S e

Leggi Test Model 3 (2024): la migliore berlina elettrica sul mercato continua a migliorare

🔴 Per non perdere nessuna novità di 01net, seguici Google News et al WhatsApp.

Opera One: browser Web basato sull'intelligenza artificiale Di: Opera

fonte :



Non l'app Tesla