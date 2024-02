“Forse tra 10 anni…”: i dipendenti Apple ammettono che Vision Pro non è pronto e ci vorrà del tempo prima che lo sia

Apple potrebbe aver fatto colpo con un prodotto piuttosto unico, ma la visione sembra avere del lavoro da fare per diventare fattibile, ed è quello che dicono i dipendenti dell'azienda.

Il Vision Pro è il protagonista di febbraio

Era impossibile non sentirlo, dato che Vision Pro di Apple ha monopolizzato tutta l'attenzione del mondo tecnologico nel febbraio 2024. Ciò non sorprende: Qui abbiamo il rischio più grande che Apple ha corso dal lancio dell’iPhone nel 2007. Un prodotto che dovrebbe cambiare completamente il modo in cui interagiamo con i computer, e progettato dalla società tecnologica più potente (o seconda) al mondo, è destinato ad attirare l'attenzione.

Inoltre, mentre Apple ha annunciato in anticipo la data di uscita ufficiale, altri marchi non sono stupidi: hanno semplicemente deciso di evitare questo periodo per non oscurare completamente i loro nuovi prodotti con le cuffie per realtà mista di Apple.

In un certo senso, conosciamo già i visori per la realtà virtuale. Alcuni meccanismi sono simili, ma Apple alza il livello molto più in alto con un prodotto molto costoso. Che offre elementi unici come la precisione degli schermi posti davanti ai nostri occhi, o anche il rilevamento degli occhi per interagire con l'interfaccia. Ma secondo fonti interne alcuni dipendenti non sono del tutto convinti di questa prima generazione.

Il prodotto non è perfetto, lo dicono anche i dipendenti Apple

Ce lo racconta Mark Gurman, insider di Apple, nelle sue ultime news Carta Ha sentito dai dipendenti Apple che una certa delusione derivava da alcuni dipendenti interni.

Apple ha ancora molto lavoro da fare, a partire dal rinnovamento del processo di aggiornamento del software per rilasciare più rapidamente le correzioni dei bug. A questo punto, sembra che il software sia una versione beta e ci vorrà un anno prima che venga migliorato abbastanza da consentire ai consumatori di poterlo utilizzare quotidianamente. Infatti, alcuni membri di Vision Products (il team che lavora sulle cuffie) ritengono che ci vorranno quattro generazioni prima che il dispositivo raggiunga la sua forma ideale, simile all'evoluzione di iPhone, iPad e Apple Watch.

È quasi normale. Quando guardiamo le prime versioni di molti prodotti Apple, notiamo che ognuno di essi aveva molti difetti, ma questi furono oscurati dalle versioni successive, che risultarono più convincenti per il grande pubblico. Oggi, il primo Vision pro pesa molto sulla testa – a meno di non scegliere l'altro cinturino meno estetico – non ha un'autonomia pazzesca, dipende da una batteria esterna tramite cavo… Lato software, abbiamo anche troviamo tutti i classici della “prima generazione” con una leggera mancanza di app dedicate come Netflix, che dovrebbe arrivare un po' più tardi.