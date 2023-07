Il primo Cybertruck elettrico di Tesla lascia la fabbrica

“Primo veicolo elettrico costruito in Giga Texas”, ha scritto la società su Twitter, pubblicando una foto che mostra il veicolo circondato da dozzine di persone che indossano giubbotti di sicurezza gialli e elmetti in quello che sembra essere un hangar per aerei.

Elon Musk, capo di Tesla e Twitter, ha ritwittato il messaggio con la didascalia: "Congratulazioni al team Tesla". Chiesto da AFP, sabato non è stato possibile raggiungere immediatamente l'azienda. Il produttore aveva indicato ad aprile che la produzione di questo autocarro era "sulla buona strada", come previsto, durante l'anno nel suo nuovo stabilimento in Texas. La macchina dalla silhouette futuristica, una sorta di guscio metallico dalle insolite linee spigolose, è stata svelata a novembre 2019. La sua presentazione ha fatto scalpore quando uno dei collaboratori, volendo mettere in mostra l'indistruttibile robustezza della macchina, ha sfondato una finestra blindata lanciandovi contro un martello d'acciaio, strappando un giuramento a Elon Musk. Il secondo tentativo ha danneggiato un'altra parte. Tesla inizia la produzione di Cybertruck, due anni in ritardo © BELGA Due giorni dopo il grande spettacolo dell'auto, Tesla ha dichiarato di aver ricevuto quasi 150.000 preordini che richiedevano – e richiedono ancora – un acconto rimborsabile di soli $ 100. Non essendo tra le prime 20 auto preferite dai belgi lo scorso anno, questo modello Tesla ora divide la concorrenza. A maggio, Elon Musk ha indicato che l'obiettivo era quello di produrne 250.000 all'anno, sottolineando che questo numero potrebbe raddoppiare poiché il suo prezzo lo rende disponibile. Quando è stato lanciato, il Cybertruck – che può andare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi, secondo il sito di Tesla – era disponibile in tre allestimenti, $ 39.900 e 400 km di autonomia per l'entry level, pubblicizzato fino a 69.900 dollari e 800 km di autonomia per il modello di punta.