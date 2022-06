Ultime voci di trasferimenti e trasferimenti 27/6: Alderweireld – Suarez – Muleka – Lenglet – Stroeykens – Van Genechten – Esposito – Fernandinho

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata qui prima! Alderweireld – Suarez – Muleka – Lenglet – Stroeykens – Van Genechten – Esposito – Fernandinho

Alphonse Areola rimane al West Ham

Il West Ham compra definitivamente Alphonse Areola. Gli Hammers hanno esercitato l’opzione di acquisto inclusa nel prestito del 29enne portiere della nazionale francese.

“Il West Ham United è lieto di confermare che Alphonse Areola ha completato il suo trasferimento definitivo dal Paris Saint-Germain. Areola si unisce agli Hammers con un contratto quinquennale fino all’estate del 2027, con un’opzione aggiuntiva di un anno, dopo un prestito di successo a il London Stadium la scorsa stagione”, Il club londinese definisce nel suo comunicato la formalizzazione della notizia. Il PSG dovrebbe ricevere tra i 9 ei 12 milioni di euro nel processo.

Thibaut Vargas a Nîmes

Al termine del suo contratto con Châteauroux, Thibaut Vargas si unisce al Nîmes in Ligue 2. Il 22enne ha firmato un contratto di un anno con due stagioni opzionali.

Il Nîmes Olympique è orgoglioso e felice di annunciare l’arrivo di Thibaut Vargas per 1 stagione (+2 stagioni condizionali). 👶 è nato il 22 maggio 2000 ad Aix-en-Provence ↕️ 1m75

🪶 73 kg

♟️ Terzino destro .️

👕 numero 8 Benvenuto Thibault!#uncinetto pic.twitter.com/eRml6wJ51q – 🐊 Nîmes Olympique (nimesolympique) 27 giugno 2022

Wolfsburg ingaggia Bartol Franjic

Il Wolfsburg serve Bartol Franjic, che arriva dalla Dinamo Zagabria. Il 22enne centrocampista difensivo è ingaggiato fino a giugno 2027.

Bartol Franjic si trasforma in un lupo! L’ex capitano della nazionale croata under 21 si trasferisce da Incorpora il tweet al VfL e riceve un contratto fino al 2027. Benvenuto al Wolfsburg, Bartol! 🐺👏#VfLWolfsburg pic.twitter.com/yVFqFreTI6 – VfL Wolfsburg (VfL_Wolfsburg) 27 giugno 2022

Alessio Cragno archivia a Monza

Dopo essere stato promosso in Serie A, il Monza è appena riuscito a fare un enorme impatto sulla finestra di mercato. Alla ricerca di un portiere, i club Adriano Galliani e Silvio Berlusconi hanno appena scommesso sul nazionale italiano Alessio Cragno, retrocesso in Serie A con il Cagliari. Il 27enne è arrivato in prestito di un anno con obbligo di acquisto a determinate condizioni.

Brian Linsen lascia il Feyenoord per unirsi al club giapponese Urawa Red Diamonds

Francesco D’Onofrio corre all’RFC Seraing

Ufficiale: Marvin Chiboabwa atterra a Seraing

La Juventus è nuovamente in prestito da Gianluca Frabota

Gianluca Frappota (23), in prestito all’Hellas Verona la scorsa stagione, ha nuovamente fatto le valigie. La Juventus manda il proprio difensore in prestito al Lecce.

Joselu firma per l’Espanyol

Joselo (32) si unisce all’Espanyol dal Barcellona dal Deportivo Alaves, dove ha segnato 14 gol e realizzato 5 prestazioni in 37 partite della Liga.

Vid Bellic ha lasciato la Salernitana

Fed Bellic lascia la Salernitana per unirsi all’APOEL Nicosia. Il portiere della nazionale slovena stava già giocando a Cipro prima di approdare in Italia.

🇱🇻 VID BELEC ALL’APOEL FC È IL TITOLO FINALE La Salernitana 1919 degli Stati Uniti comunica di aver raggiunto un accordo con l’Apoel FC per il trasferimento definitivo del portiere classe ’90 Vid Belec 👉 https://t.co/XjOmCBGPJO#macteanimo pic.twitter.com/wwt13jO07K – US Salernitana 1919 (@UfficialeUSS1919) 27 giugno 2022

Gerson Rodriguez va in Arabia Saudita

Il giocatore lussemburghese Gerson Rodriguez (27) è stato prestato al Troy la scorsa stagione ed è tornato di nuovo in prestito alla Dynamo Kyiv. Si svilupperà ad Al Wahda in Arabia Saudita durante la prossima stagione.

È ufficiale: Lucas Leiva è rientrato nel Grêmio

Fernandinho, licenziato dal Manchester City, tornerà all’Atletico Paranaense

La Roma vuole rilanciare una cosa indesiderabile a Barcellona

