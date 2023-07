Novak Djokovic continua il suo cammino verso l’ottava corona a Wimbledon: “Un gol alla schiena? Non mi dà fastidio”.

Coloro che avevano predetto uno scontro unilaterale tra i favoriti del torneo Novak Djokovic e Andrei Rublev, il cuore di David Goffin, si sono sbagliati. Di fronte al russo, settimo al mondo, il serbo è stato spinto al limite più di una volta. Come nel primo set ha perso 6-4. Ma ciò che rende la forza di Noll è che è in grado di mantenere la stessa forza per tre, quattro o cinque set. Ed è stata questa costanza che alla fine ha rotto Rublev: 4-6, 6-1, 6-4, 6-3.

“C’è stata una grande atmosfera al Centre Court per tutta la partita.Djokovic ha spiegato dopo il suo successo. Rispetto Andrey Rublev, che si è impegnato molto nella partita. Abbiamo avuto dei bei scambi”.

Chi è il sorprendente Christopher Eubanks nei quarti di finale di Wimbledon?

Questa vittoria consentirà al paese di Belgrado di giocare la sua 46esima semifinale in un torneo del Grande Slam: “Il mio obiettivo è vincere il campionato, quindi non mi preoccupo troppo, in questo momento, di numeri e statistiche. Voglio risparmiare tutte le mie energie per la prossima partita”.

Sarebbe stato scelto contro Jannik Sinner che ha eliminato il russo Safiullin per partecipare per la prima volta alle Final Four di un Grande Slam. Basti pensare che Novak Djokovic sarà di nuovo il favorito in questo duello: “Mi piace avere un bersaglio sulla schiena, è vero. La pressione è un privilegio. Tutti i tennisti vorrebbero partire a favore dei pronostici. È un segno che hai già realizzato grandi cose in passato. Mi motiva sapere che sono il giocatore che vogliamo assolutamente battere. Ma sono ancora calmo”.