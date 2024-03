Il vero peso del Velociraptor è stato svelato: oltre i cliché hollywoodiani

Nello straordinario mondo dei dinosauri, c'è un nome che forse brilla più degli altri: Velociraptor. Da allora i nostri animali del passato hanno potuto immortalare nel migliore dei modi il loro nome, attraverso franchigie sportive, modellini di veicoli o imbarcazioni. con Jurassic Park, dai “techno-thriller” di Michael Crichton ai film degli anni '90 fino agli anni 2000, il velociraptor è riuscito a imprimersi nell'immaginario collettivo. Ma avete mai immaginato quanto potrebbe pesare questa famosa creatura? Tenetevi forte, perché andremo a scavare nel passato per scoprirne l'incredibile peso.

Peso del velociraptor

Il Velociraptor, il cui nome significa letteralmente “ladro veloce”, ha catturato l'immaginazione da quando è stato scoperto per la prima volta negli anni '20 in Mongolia. Ma ciò che rende questo dinosauro ancora più sorprendente sono le sue dimensioni. Contrariamente a quanto alcuni potrebbero pensare, il Velociraptor non era un enorme gigante, ma piuttosto un predatore di medie dimensioni. Questa è colpa di Hollywood. Dopo aver scommesso tutto sulla rappresentazione cinematografica piuttosto che sulla realtà. La persona reale, non quella che ha inseguito Sarah Harding, non era la persona reale Il mondo perduto.

Le stime basate sui fossili collocano il peso del Velociraptor tra i 15 e i 20 chilogrammi, rendendolo un peso leggero tra i dinosauri predatori. Ma National Geographic E ilCMP Da Berkeley stimano che sia circa quaranta chilogrammi.

Può essere paragonato a un enorme tacchino?

Dopo la famosa battuta del primo film, la domanda ora è: il ragazzino maleducato alla fine non aveva ragione? Sì e no. Aveva già le piume e il suo stile era più solista. Di certo non si trattava dei mostri alti quasi tre metri visti nella saga, con la pelle squamosa.