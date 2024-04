Il turbamento di Ines Rieg a “Ballando con le stelle”: la reazione di Christophe Licata alle critiche rivolte alla compagna

Sviluppo drammatico questo venerdì in Ballando con le stelle. Mentre lo scontro tra Ines Rieg e Natasha St-Pierre fa ancora molta notizia, c'è una novità che sta facendo tremare il web. Dopo aver entusiasmato la giuria ballando una salsa sfrenata al fianco di Christophe Licata e Mel Charlotte, il comico si è sentito male, in particolare un attacco d'ansia, nel backstage. governare “Non appropriatoPer seguire la trasmissione del Dott Ballando con le stelle, Ines Rigg, al centro dell'attenzione, è sfuggita ai voti degli spettatori e si è qualificata direttamente per Prime della prossima settimana. Una regola eccezionale che può essere applicata una sola volta durante la stagione.

Non c'è voluto molto prima che i cittadini della rete urlassero sui social network. Accusano TF1 di aver realizzato”Nepotismo“Evitando l'eliminazione di Ennis Rigg, il futuro Inquisitore Cantante in maschera. Sul web continuano ad apparire commenti che accusano il comico di tradimento o di comportarsi come una “diva”. Al momento, la principale parte interessata non ha risposto a queste accuse. Il suo compagno, Christophe Licata, ha risposto alle critiche in una storia pubblicata su Instagram. “Come riuscire a diffondere tanta bruttezza? Eri lì ?“Il ballerino professionista che gli garantisce è rinato”.eroe“, come ama descrivere Ennis Rigg, non simulava in alcun modo il disagio per evitare l'esclusione.