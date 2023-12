Il tuo oroscopo di sabato 16 dicembre 2023: amore, denaro, lavoro, salute..

Sabato 16 dicembre ti riserva qualche bella sorpresa o è nel tuo interesse restare a letto? Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle con il tuo oroscopo quotidiano.

Che giorno dovresti aspettarti emotivamente, finanziariamente o dal punto di vista della salute? Puoi verificarlo qui sotto con il nostro oroscopo completo.

► ► Calcolo astrologico, segno zodiacale, zodiaco cinese, numerologia, oroscopi speciali (Il prete, lunare, Aztechi, africano et al Egitto), Sesso astrologico, Amore astrologico, La stella scomparsa et al Compatibilità del nome : Scopri il nostro sito di astrologia speciale e gratuito!

ariete

Amore: una giornata adatta per i tuoi cari e le relazioni romantiche. Sarai più radioso e affascinante che mai. Non ti sarà difficile sedurre le persone, ma non esagerare!

Lavoro – Denaro: mantieni il controllo davanti ai tuoi superiori o assicurati un’equa autorità, se devi esercitarla tu stesso. Per quanto riguarda le questioni finanziarie, nei prossimi giorni dovresti essere più libero.

Salute: stanchezza generale. Hai davvero bisogno di aumentare il tuo livello di energia.

Umore: una giornata senza problemi.

Suggerimento: indossa colori che si adattino al tuo buon umore. Rosso e arancione per esempio.

il Toro

Amore: le relazioni romantiche sembrano deteriorarsi lentamente. Mettici un po’ di buona fede o finirai per subire le conseguenze del non preoccuparti.

Lavoro – Soldi: A volte è difficile accettare le proprie scelte. Ma è necessario? Avrai l’idea che solo una decisione imposta permette alle cose di andare avanti.

Salute: rilassati, esci di più.

Mood: atmosfera un po’ misteriosa.

Suggerimento: ignora i commenti offensivi di alcune persone che potrebbero essere gelose.

gemello

Amore: Impegno nella vostra relazione, problemi genitoriali legati ai vostri figli, cambio di direzione…. Dovrete prendere decisioni importanti legate alla vostra vita familiare.

Lavoro – Soldi: Perché non fare tutto il possibile per affrontare l’ambizioso progetto che hai in mente da tempo? Questo è un momento particolarmente propizio per iniziative su larga scala.

Salute: Ottima forma. Ti senti solido come una roccia.

Mood: Il vento in poppa.

Consiglio: non cercare una scusa per smettere di fare una routine, sai che non potrai scappare da essa.

cancro

Amore: potresti sentire qualche ambiguità dentro di te. Ma il clima emotivo ti restituirà rapidamente la gioia di vivere. Le stelle aumenteranno la tua lussuria dieci volte. Tuttavia, non dimenticherai di esprimere i tuoi sentimenti. Single, tenderai ad avere avventure più romantiche. Il tuo fascino sarà forte e il tuo fascino sarà leggero.

Lavoro – Denaro: progetti professionali su larga scala consumeranno una parte significativa del tuo tempo! La tua carriera sarà sotto i riflettori. Saranno favorite le comunicazioni attraverso i flussi planetari. D’altro canto, è necessaria vigilanza sul lato finanziario.

Salute: ti sentirai soddisfatto di te stesso. È chiaro che il tuo morale sta migliorando.

Stato d’animo: Nel complesso è stata una bella giornata.

Consiglio: non rifiutatevi di uscire a bere qualcosa con i colleghi dopo il lavoro, può essere divertente!

Leone

Amore: i rapporti con il vostro partner saranno più rilassati, ma dovrete impegnarvi per rinnovare il dialogo. Da qualche tempo, infatti, non siete più sulla stessa lunghezza d’onda. Non lasciare che le cose peggiorino. A volte è necessario un chiarimento. Se vivi da solo, non farai nessuno sforzo per cambiare la situazione. La tua situazione attuale ti si addice perfettamente.

Lavoro – Soldi: A livello professionale, nonostante gli ostacoli che potrebbero incontrarti, finirai per raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissato. Questo ti darà nuovamente fiducia in te stesso. Dal punto di vista finanziario, la giornata di oggi non vi riserva spiacevoli sorprese e, se finora avete gestito correttamente il vostro budget, non dovete aver paura.

Salute: il tuo livello di stress sta finalmente diminuendo! Vedrai che tutti i piccoli disturbi psicosomatici che ti tormentavano ultimamente scompariranno. Troverai un sonno ristoratore che ti permetterà di ricaricare le batterie. L’unico lato negativo è la tua voglia di dolci oggi!

Umore: Niente sarà semplice.

Suggerimento: distogli la mente e pianifica la tua prossima vacanza!

vergine

Amore: le idee folli ti tenteranno molto. Ma otterrai solo complicazioni! Non c’è pericolo di stabilità di routine nella tua vita matrimoniale! Farai in modo che il tuo partner non possa addormentarsi con una fusa silenziosa. Single, non sarai affatto attratto dalle avventure di una notte.

Affari – Denaro: Le azioni imprenditoriali saranno all’ordine del giorno di oggi. Ma forse è meglio rimandare. Sembra che le stelle ti stiano ostacolando e oggi non verrà fatto nulla. Quindi è meglio investire tempo ed energie in modo diverso. Soprattutto perché darai il meglio di te, soprattutto negli ambiti che richiedono creatività. Non prendere decisioni affrettate quando si tratta dei tuoi soldi.

Salute: sono possibili lievi disturbi circolatori. Non indossare abiti stretti che potrebbero interrompere la circolazione sanguigna. Altrimenti non ti mancheranno né energia né dinamismo.

Umore: Non è la giornata perfetta!

Consiglio: la tua impazienza è una cattiva consigliera. Pensa attentamente prima di prendere decisioni.

bilancia

Amore: anche se ti sforzi di mantenere l’armonia, non eviterai alcune dure critiche da parte del tuo partner. Sistema le cose velocemente, altrimenti il ​​tuo umore potrebbe esplodere.

Lavoro – Soldi: senti che la tua carriera sta rallentando e dubiti delle tue capacità. Riacquista fiducia in te stesso e non esitare a chiedere ai tuoi superiori nuove responsabilità per far avanzare la tua carriera.

Salute: il tono c’è ancora, nonostante un po’ di pressione.

Umore: un po’ deluso.

Consiglio: non chiedere la loro opinione alle persone di cui ti fidi se non le prendi in considerazione!

Scorpione

Amore: i tuoi sentimenti sono profondi e appassionati. Fai attenzione a non soffocare il tuo partner con un amore eccessivo, che potrebbe spaventarlo. Sai che la tua personalità molto forte a volte ti mette nei guai.

Lavoro – Denaro: la tua attenzione e il tuo tempo saranno monopolizzati da una questione urgente. Lascia da parte i problemi domestici e dedica tutta la tua attenzione al tuo lavoro. Soprattutto, non dividetevi.

Salute: la possibilità di emicrania.

Umore: Giornata un po’ monotona.

Consiglio: non dare troppa importanza all’aspetto degli altri. Prenditi un po’ di fiducia.

Sagittario

Amore: l’ambiente planetario di oggi ti incoraggerà a ritirarti in te stesso. In coppia passerete dei bei momenti, ma se siete single questa non è la soluzione migliore per incontrare persone.

Lavoro – Soldi: Che sia nel settore professionale o finanziario, tenderai a perderti nelle banalità. Sii serio prima che le conseguenze siano disastrose.

Salute: la mancanza di sonno può darti fastidio e il trattamento è disponibile! Vai a letto prima.

Umore: datti delle priorità.

Suggerimento: dovresti riposarti un po’, un lungo weekend ti farà un mondo di bene.

Capricorno

Amore: sono possibili lotte di potere, soprattutto se i tuoi figli sono adolescenti. L’atmosfera familiare è minacciata dall’eccitazione. Single, questa giornata ti porterà dei bei momenti.

Lavoro – Soldi: Continua a lavorare con perseveranza e supererai tutto! Adesso sarebbe il momento giusto per prendere iniziative. Mantenendo un atteggiamento premuroso e attento, puoi evitare le trappole. I tuoi soldi ti daranno qualche preoccupazione.

Salute: il tuo corpo mostrerà una buona resistenza agli attacchi virali, ma fai uno sforzo per bilanciare i tuoi pasti.

Umore: L’atmosfera sarà tesa.

Consiglio: non cercare di imporre il tuo punto di vista, oggi sarebbe una fatica inutile!

Acquario

Amore: Single, in questo momento conoscete le vertigini dell’amore e questa nuova sensazione vi sembra inebriante e un po’ destabilizzante. Trovi difficile accettare di non avere il pieno controllo delle tue emozioni. La routine della vita di coppia può essere sconvolta dall’arrivo inaspettato di un genitore o di un amico.

Lavoro – Denaro: Avrai bisogno che altri portino avanti un progetto ambizioso come parte del tuo lavoro. Accettare di delegare determinati compiti. Dovrai lavorare in squadra se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi. Non prestare soldi oggi, non li vedrai mai più!

Salute: sarai in ottime condizioni fisiche e morali, che ti spingeranno ad andare avanti senza prenderti il ​​tempo di riposarti.

Umore: la comunicazione è incoraggiata.

Suggerimento: non ti accorgerai del tempo che passa! Controlla l’ora di tanto in tanto per non passare una notte insonne.

Pesci

Amore: se senti il ​​tuo cuore battere più forte e più forte, rallegrati. Hai tutti i sintomi dell’amore. Lascia parlare le tue emozioni, spesso è molto divertente!

Lavoro – Soldi: La tua carriera professionale ti dà molte soddisfazioni. Potresti chiudere un contratto importante o assumere nuove responsabilità. D’altro canto, il settore finanziario rischia qualche perturbazione per qualche giorno. Dovrai rimanere ragionevole.

Salute: la tua vitalità fluttuante ti impedisce di fare cose pazze. Dovrete soprattutto controllarvi e stabilire nuove regole di vita per mantenere la vostra forma fisica.

Stato d’animo: una giornata fantastica e divertente.

Suggerimento: non fidarti completamente della tua memoria, scrivi le date, non si sa mai.