Stéphane Plaza NU appare sui social network: “Oh la mucca!” (foto)

Stéphane Plaza è apparso completamente nudo sui social network, lunedì 18 luglio. Il famoso agente immobiliare stava infatti festeggiando l’ultimo spettacolo teatrale in cartellone al Bouffes Parisiens.

Stéphane Plaza era in cartellone per il nuovo spettacolo di Laurent Ruquier al Bouffes Parisiens Theatre. Lo spettacolo teatrale va in onda dal 12 febbraio e questa domenica, 17 luglio, è l’ultima data. Per concludere il tour, il famoso agente immobiliare non ha esitato a festeggiare l’occasione!



Stéphane Plaza è apparso completamente nudo Il suo account InstagramQuesto lunedì, 18 luglio. Nella sua storia lo vediamo camminare da dietro, glutei per aria, verso una vasca piena di pesci. “Scommetto che ti vedrò nuda”Andiamo prima di entrare in acqua, che pensiamo sia gelida viste le urla che lancia. “mucca”Urlò.



Si siede in acqua e dice “Lunga vita, coppia magica”indicato come il gioco di Laurent Rucker. “Ti amo”grida alla fine del video.



Una nuova sensazione aggiunta agli antecedenti. A fine maggio era un famoso agente immobiliare Solleva il velo dal suo orientamento sessuale. Più tardi, a giugno, ebbe a Rivela che non fai più l’amore. Ma dietro il suo lato un po’ pazzo e il suo senso dell’umorismo si nasconde anche un uomo sensibile che attraversa anche momenti più complicati. Ha già partecipato, all’inizio di luglio, posto oscuro sul suo account Instagram. sottolineato mi sento solo E fare domande agli utenti di Internet.



