Il gioco disonesto culmina in una partita di tennis, Shuai Zhang, sconvolto, si arrende (VIDEO)

Ci sono immagini e scene che non si vogliono vedere. Momenti in cui lo sport avrebbe fatto bene senza di essa. Negli ottavi di finale del Campionato di Budapest, Shuai Chang (Seed 2nd, WTA 45, 34) Ha affrontato Amarisa Chiara Toth (WTA 548, 20 anni). Nel primo set, sul 5-5, l’arbitro di sedia ha commesso un errore dichiarando la palla “fuori” quando è entrata in contatto nettamente fuori linea. Il giocatore cinese si è fortemente opposto a questa decisione sbagliata, ritenendo che il tracciamento a terra fosse definitivo. Il pubblico ungherese, completamente trionfante per la causa del giocatore ungherese, ha iniziato a fischiare Shuai Zhang, spinto dagli scherni del suo avversario. Successivamente, Amarissa Kiara Toth è andata a cancellare la traccia, come a provocare la sua avversaria che era già visibilmente infastidita un po’ di più. La folla ha raddoppiato gli sforzi per fischiare e schernire il giocatore cinese, completamente sopraffatta da questa situazione.

Little Tooth ha quindi ottenuto ciò che voleva, sembrava debole, Shuai è stata sopraffatta dalla situazione e ha deciso di arrendersi dopo aver chiamato il dottore. Così sconvolta, non poteva andare avanti. Mentre era ancora rispettosa delle strette di mano dell’arbitro e del suo avversario, quest’ultimo e il pubblico hanno mostrato ancora una volta reazioni molto brutte. Il pubblico ha applaudito, gridato e Toth ha alzato le braccia in modo molto franco, assumendo chiaramente il suo contegno. Una scena davvero imbarazzante e sfortunata.

Shuai Zhang è conosciuta nel circuito femminile come una giocatrice onesta e particolarmente premurosa. Ha inoltre ricevuto innumerevoli consensi sui social network, sia da parte degli utenti abituali che dai tanti giocatori della cerchia principale. Per quanto riguarda il suo avversario, si prega di riferire questo errore alla sua giovinezza. Ma sfortunatamente per lei, mentre la persona che prendeva in giro aveva una reputazione molto positiva sul ring, la maggior parte dei suoi futuri avversari interpretava il suo nome nel modo sbagliato.