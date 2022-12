Il test: 8BitDo Ultimate Controller – L’altro controller professionale di Switch?

Da parte mia, conoscevo il marchio 8 bit Di gran lunga, principalmente per i suoi pezzi dedicati ai lamponi. Ma so che si sono tagliati da soli ottima reputazione per i loro accessori per console.

È stato un piacere vedere arrivare la console 8BitDo Ultimate, destinato a PC come Switch, in versione cablata. La console è disponibile anche in versione wireless (con o senza dongle) funzionante Elegante docking station Talmente semplice che vorremmo vederla bocciata dai produttori ufficiali.

Visivamente, 8BitDo Ultimate sembra abbastanza simile alla console Switch Pro di Nintendo Xbox touch ed è ancora più conveniente una volta che è in mano. la mia ossessione D-cuscino Mi fa testare velocemente l’ergonomia del pad direzionale e ne sono uscito mezzo soddisfatto. Non è male, ma stavolta non ho trovato una console che tenesse particolarmente a questo aspetto. almeno, È più divertente dell’osservatore ufficialeche – ammettiamolo – è Pro solo di nome.

Potresti pensare che Nintendo abbia rilasciato una console Pro solo per impedire ai giocatori più avanzati di lamentarsi dei Joy-Contro, il che è assolutamente odioso in termini di ergonomia. Del resto, a pensarci bene, era lo stesso per le due console precedenti e le loro console: Nintendo non ha mai rilasciato una buona console classica degna di attenzione (e per aver realizzato Bayonetta 2 con Mablette, credetemi, me ne pento).

Questo è il postoUn produttore come 8BitDo ha un mercato da conquistare : fornire controller “Pro” che si adattano all’hardware appropriato, sia che si parli di Switch o di dispositivi dall’aspetto retrò per Raspberry. Con l’Ultimate Controller, ci siamo Segmento di console premium Che Nintendo si rifiuta di accettare, a differenza di Sony e Microsoft, e senza dover vendere un rene.

Caratteristiche di 8BitDo Ultimate Controller Due bottoni indietroche può essere assegnato a qualsiasi funzione, incl Macro. In effetti, l’intera console può diventare una gigantesca macchina macro per il tuo Switch.

Il controller cablato bianco 8BitDo Ultimate è un’ottima scelta per chiunque cerchi un gamepad di qualità. La sua finitura bianca lucida e il design ergonomico ne fanno una scelta esteticamente gradevole.

Apprezzo anche La precisione e la reattività dei pulsanti e degli stick del controllercosì come qualità e Lunghezza cavo USB (Affinché un controller cablato adatto possa cambiare, questo è importante). Si noti inoltre che i parametri della console possono essere personalizzati utilizzandoApplicazione a 8bit per le versioni senza fili. Tuttavia, dopo la ricerca, alcuni utenti hanno segnalato problemi di connessione al controller wireless durante l’utilizzo con dispositivi Android.