Elon mise su Tesla il prototipo alieno di Toyota e smantellò Google

Contenuti di questa settimana: la “modalità Elon” potrebbe preannunciare l’imminente arrivo della vera Toyota a guida autonoma di livello 4 ha appena introdotto un’auto esotica che sembra combinare tutti i guasti termici ed elettrici delle auto Gli Stati Uniti e l’Europa sembrano essere d’accordo per smantellare Google e il 10 professioni tecnologiche con gli stipendi più alti

Cos’è questa “modalità Elon” su una Tesla?

È una strana scoperta che dobbiamo a un hacker esperto il crack dell’ultimo firmware di Tesla. Quest’ultimo è particolarmente interessato al firmware relativo alla versione beta del sistema di guida completamente autonomo disponibile negli Stati Uniti e in alcuni paesi. Tuttavia, ha scoperto ed è riuscito ad attivare una modalità speciale mancante nel codice sorgente, che elimina in particolare qualsiasi obbligo di mantenere l’attenzione quando viene attivata la guida autonoma.

Toyota svela uno strano modello di veicolo elettrico

Toyota ci sta dando un trucco “Ritorno al futuro”? Fino ad ora, leader nella tecnologia dei veicoli ibridi, l’azienda si è spostata verso la piena elettrificazione con un po’ di ritardo. E l’ultimo prototipo presentato dal marchio non fa nulla per rassicurare le possibilità del produttore nel futuro mercato automobilistico. L’auto in questione è già dotata di… cambio manuale. Può fingere di temporeggiare se gestito male. E stava sostituendo completamente il silenzio dell’elettricità con il rumore artificiale di un motore a combustione…

Google dovrebbe essere smantellato? Stati Uniti ed Europa sono in sintonia

L’argomento è sul tavolo da anni, ma la minaccia di smembramento di Google sembra crescere. In Europa, la Commissione ha appena inviato all’azienda un elenco di critiche, in particolare in materia di antitrust. Ma negli Stati Uniti la situazione è tutt’altro che migliore, visto che il Dipartimento di Giustizia ha appena presentato una denuncia, accompagnata da diversi Stati. Ad ogni modo, è stata sollevata l’idea della decostruzione.

Questi 10 lavori tecnologici sono i più promettenti

Quali sono le dieci professioni tecniche che hanno aumentato di più i loro stipendi in Francia? Un notevole studio di una società di cacciatori di teste elenca i lavori più ricercati nel settore, con aumenti a volte incredibili rilevati in determinate posizioni negli ultimi 12 mesi. Da sviluppatore PHP a manager R&S, gli stipendi per le carriere in questo settore sono in aumento senza precedenti. Lo studio cita in particolare il caso della professione di SoC Architect che progetta chip per smartphone, che nell’ultimo anno ha visto aumentare la propria retribuzione di almeno il 40%.

Per oggi è tutto. Cerca la prossima settimana per un nuovo pezzo spremuto al limone per rimanere in contatto con le notizie da non perdere!