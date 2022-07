Una serata pazzesca per la famiglia reale senza la principessa Charlene

L’attesissima partita del Bal de la Rose 2022 si è svolta venerdì 8 luglio. Questo evento è uno dei più glamour che si svolgono ogni anno su The Rock. La serata era molto attesa perché si trattava del primo big ball degli ultimi due anni. Come di consueto, il Bal de la Rose è anche l’occasione per godersi i costumi scelti dai membri della famiglia Grimaldi, che rispondono sempre numerosi all’invito. Janet Jackson è stata una degli ospiti illustri e la principessa Charlene era davvero assente dalla serata.

Il grande ritorno di Bal de la Rose alla presenza di Grimaldi e Janet Jackson

Bal de la Rose è un ballo di beneficenza organizzato ogni anno per la Princess Grace Foundation. La principessa Caroline, la figlia maggiore della defunta principessa Grace, è il presidente. Creato dalla Principessa Grace di Monaco nel 1954, Bal de la Rose torna nel 2022, dopo un’assenza di due anni a causa dell’emergenza sanitaria. Sta ancora accadendo a marzo, ma l’edizione 2022 è stata posticipata all’8 luglio a causa delle condizioni di salute.

Il principe Alberto II affiancato dalla principessa Caroline e Christian Louboutin al Bal de la Rose 2022. La principessa Caroline ha potuto contare sulla presenza dei suoi quattro figli e di tutti i figli del figliastro (Foto: David Niviere / ABACAPRESS.COM)

Una serata sociale e benefica affidata a Christian Louboutin: Tuffo negli anni ’20

Oltre a mancare The Rock per due anni, è stato anche il primo ballo a Monaco a cui ha partecipato la principessa Charlene da quando le sue attività sono riprese. Purtroppo, contrariamente alle pubblicità della stampa, solo il Principe Alberto II è apparso ad inizio serata sul red carpet steso davanti allo Sporting Monte Carlo.

Molti balli scandiscono il calendario sociale di Monaco, ma il Bal de la Rose resta il più atteso e il più famoso, anche per il suo arredamento che varia di anno in anno immergendo gli ospiti in universi magici.

Il principe Alberto II di Monaco con sua sorella, la principessa Carolina di Hannover e lo stilista Christian Louboutin, al Bal de la Rose (Immagine: David Nivière/Abacapress)

Nel 2022 la Principessa Caroline ha affidato ancora una volta la direzione artistica della serata a Christian Louboutin. Quest’anno gli anni Venti sono sotto i riflettori. La Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo è stata decorata dall’ideatore, che ha colto l’occasione per aprire la sua mostra dal titolo Nessuna espressione [niste]. La mostra è una retrospettiva di una stilista di scarpe famosa per le sue suole rosse. La mostra va dal 9 luglio al 28 agosto 2022 a Grimaldi Forum Monaco.

La principessa Charlene avrebbe dovuto partecipare al suo primo grande evento sociale da quando ha completato la sua guarigione

Bal de la Rose è sempre un’occasione per vedere la riunione di parte della famiglia Grimaldi. I figli e i nipoti della principessa Carolina di Hannover sono tornati lì. La coppia principesca doveva essere al centro dell’attenzione, in particolare la principessa Charlene. Sebbene la sua presenza non sia mai stata confermata, tutto ha portato alla convinzione che la principessa Charlene sarebbe stata presente. Sfortunatamente, ancora una volta dall’inizio dei suoi problemi di salute, la principessa Charlene ha saltato questa festa.

Il principe Alberto II e la sua famiglia hanno trascorso una serata magica grazie alle esibizioni degli artisti del gruppo House of Drama. La Salle des Étoiles porta questo nome perché il suo tetto è amovibile e permette di vedere il cielo a fine serata. Una serata dei ruggenti anni Venti ha permesso agli ospiti di sperimentare l’arredamento Bauhaus e Art Deco.

Charlotte Casiraghi in abito Chanel con Dimitri Rassam (Foto: David Nevers/Apacabris)

I quattro figli più grandi della Principessa Caroline, la terza al mondoOrdine di successione al trono di MonacoErano lì, ed erano tutti compagnia. Andrea Casiraghi, quarto nella serie successione, era accompagnato dalla moglie, Tatiana Santo Domingo, che indossava un abito con paillettes champagne, disegnato da Timberley London, in stile Charleston. Pierre Casiraghi, ottavo in ordine di successione, e la moglie Beatrice Borromeo non potevano mancare a questo appuntamento.

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo elegantissimi al Bal de la Rose 2022 (Foto: David Nivière/Abacapress)

Charlotte Casiraghi, undicesima in linea di successione, e suo marito, Dimitri Rassam, hanno rispettato appieno il tema della serata. Charlotte, ovviamente, indossava un abito Chanel, la casa di cui era l’ispirazione. Infine, la vera sorpresa arriva dai più piccoli. La principessa Alessandra di Hannover, 13° di fila, indossava un abito Giambattista Valli realizzato con zucchero di malto. La principessa 22enne era accompagnata dal suo ragazzo, il giocatore di basket Ben Sylvester Strautmann.

Ben Sylvester Strautmann, la Principessa Alexandra di Hannover, Tatiana Santo Domingo e Andrea Casiraghi al Bal de la Rose 2022 (Foto: David Nevers/Apacabres)

Alla serata hanno partecipato star internazionali. In particolare abbiamo trovato Shirley Bassey, l’85enne cantante di James Bond, una frequentatrice abituale delle Serate Sociali di Monaco. Ha vissuto a Monaco per molti anni. La più grande star della serata è stata Janet Jackson venerdì. La sorella di Michael Jackson è amica del designer Christian Louboutin, che ha posato nella foto con ciascuno dei suoi illustri ospiti prima della serata. Abbiamo anche notato la presenza di Sabrina nei panni dell’Elba, modella e moglie dell’attore Idris Elba, oltre a Fanny Ardant, Stefan Bern e Il principe Carlo Filippo d’Orléans.

Il Bal de la Rose, organizzato dalla Société des Bains de Mer (Monte-Carlo SBM), per la Fondazione Princess Grace, è soprattutto una serata di beneficenza. L’unico posto costa 850 euro. “Il ballo non è solo un semplice raduno sociale, dedicato esclusivamente alle gioie della festa. Soprattutto, è una base di beneficenza di influenza internazionale.spiegare Monte Carlo SBM. Per animare la serata e raccogliere fondi, dipinti e sculture sono presentati in numerose lotterie.