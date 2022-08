Il telescopio James Webb rivela l’interno della galassia Cartwheel

immagine carro della galassia preso da Hubble Nel 2007 e rivisitata nel 2018, siamo rimasti tutti sbalorditi dalla bellezza e dalla complessità di questa galassia ad anello distorta da una violenta collisione. Note nella visuale eultravioletto Con il famoso telescopio spaziale che mi è piaciuto Scienziati di astronomia Per i dettagli della sua corona esterna, ha preso fuoco a causa della nascita di una pluralità distellel’area centrale attiva e i suoi bordi, curvati ad elica, che resistevano agli urti.

Questa volta, la visione diversa di James Webbin’Infrarossi, fornisce una conoscenza approfondita di questa galassia interagente situata a 500 milioni di anni luce dalla Terra. E così scopriamo, non senza fascino e vertigini, ciò che i ricercatori non hanno visto prima, o solo male: uno scheletro di polvere e Gas Da ESO 350-40 (il suo vero nome), così come il suo furan Buco nero Centro.

Una galassia molto attiva

In un lontano passato, questa cosiddetta galassia a ruota di carro era simile alla nostra, una galassia via Latteaha una forma elicoidale come a tourbillonfino a quando le interazioni con altri membri del suo gruppo galattico non hanno portato a una collisione su larga scala. Vitesse Con una galassia, eccola fuori dall’inquadratura. Questo è stato circa 400 milioni di anni fa, e ora siamo impressionati e studiamo cosa ne è risultato, l’evoluzione ei cambiamenti in esso. Morfologia La popolazione stellare è sotto l’influenza delle onde d’urto Nuvole dalla polvere. I due anelli concentrici ricordano le onde che si sono formate sulla superficie dell’acqua dopo il lancio di un sassolino. Il misterioso La più grande forma una scintillante corona di giovani stelle le cui schiere sono state arricchite dalla violenta pressione di problema. La scena è ancora più vivida all’interno dell’anello interno e nel cuore della galassia, visibilmente in piena ebollizione, come mostrato in Lo spettacolo perspicace di James Webb Che rivela ammassi di stelle che un tempo erano nascosti da spessi veli di polvere.

Immagine composita che unisce le note Maria Nirkam può anche vedere i minimi dettagli delle galassie vicine e l’espulsione di molte altre galassie sparse sullo sfondo per miliardi di anni luce. Uno spettacolo abbagliante, “E questo è ancora solo l’inizio”.