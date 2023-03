salute. Come mangi e rimani idratato per rimanere in salute?

Dal 23 marzo, la maggior parte dei musulmani inizia il mese del Ramadan, che è uno dei cinque pilastri dell’Islam. In questo periodo di digiuno e preghiera, ci sono alcune buone abitudini da seguire per vivere al meglio questo mese santo. Stiamo valutando.

“Mangia e bevi fino all’alba. Il filo bianco può essere distinto dal filo nero. Quindi digiuna fino al tramonto.” Per la comunità musulmana questo 23 marzo non è stato un giorno come gli altri perché segna l’inizio del mese di Ramadan. Come ogni anno, la maggioranza dei musulmani osserva un periodo di digiuno di circa 30 giorni durante i quali non può mangiare né bere dall’alba al tramonto. Quando la stella del giorno si addormenta, i praticanti iniziano a rompere il digiuno, cioè rompere il digiuno. L’occasione è buona per preparare diversi piatti e dimenticare per un breve momento le fatiche della giornata. Se la voglia di soccombere a tutti i piatti è irresistibile, alcune abitudini devono governare queste serate gourmet per vivere meglio il mese sacro e mantenersi in salute.

Gestione delle quantità Judith Lubmansur, MD, raccomanda di seguire prima di tutto le regole dietetiche generali, ovvero il consumo di frutta e verdura o cereali integrali. Mangia i dolci con moderazione. “Certo, nulla è vietato, è soprattutto una questione di moderazione”, ricorda l’esperto. È anche meglio evitare sale, caffeina e alimenti trasformati. Il medico consiglia di non mangiare troppo la sera e di scegliere con cura le fonti proteiche a quell’ora del giorno. “La sera, è meglio moderare e mangiare carne bianca come il pollo, piuttosto che cibi grassi con salsa”, dice. Per quanto riguarda il suhoor, cioè il pasto poco prima dell’alba, «l’ideale è prevedere uno spuntino non pesante e bilanciato, con acqua, latticini, frutta e un muffin integrale». come esempio. READ Des trous noirs se cachaient bien derrière tous les types de noyaux actifs de galassie dalla sua parte, l’oms Raccomanda di mangiare tre datteri quando si interrompe il digiuno, poiché sono “un modo tradizionale e salutare per iniziare a interrompere il digiuno”. L’organizzazione incoraggia inoltre i musulmani a evitare cibi fritti e trasformati ad alto contenuto di grassi o zuccheri.