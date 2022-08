La regina Elisabetta II modifica il programma a Balmoral per “motivi di salute”

Il suo stato di salute preoccupa ancora la stampa britannica, soprattutto perché questo evento gli sta molto a cuore.

Belga Image







dall’editore

Inserito il 8/8/2022 alle 12:57 Tempo di lettura: 2 minuti



La regina Elisabetta II visita Balmoral ogni anno per godersi le vacanze. Un momento che non ti mancherà per niente almeno. Ma quest’anno, la salute del re sembra essere abbastanza precaria che si ritrova a dover adattare un evento a cui è così affezionata.







Al suo arrivo a Balmoral, la regina è abituata ad avere un’accoglienza tradizionale, salutando la gente del posto. Questa volta mail giornaliera I rapporti indicano che l’evento è stato modificato per tenere invece una piccola cerimonia privata fuori dai cancelli del castello, senza la presenza della regina. L’annuncio è stato fatto poche ore prima dell’arrivo del re. Lo Specchio Come afferma la testimonianza di una fonte reale: “ Il tradizionale saluto di Balmoral è solitamente radicato nel calendario della regina e questo è qualcosa che Sua Maestà la Regina apprezza davvero. È per poter salutare i residenti che si recano a vederlo. È un’amara delusione che la cerimonia non si svolga nella sua forma tradizionale. ».











Buckingham Palace si è affrettato a disinnescare la situazione affermando che l’evento speciale che si terrà ora era In armonia con il programma di Sua Maestà per sua comodità “.Ma la stampa britannica è preoccupata. Altre fonti lo indicano” Un segno di ciò che verrà La regina Elisabetta ha problemi di mobilità dall’anno scorso e ha dovuto rinunciare a molti eventi, comprese le apparizioni durante il suo giubileo.