La GPU mobile Arc A370M genera una scheda grafica per PC desktop!

Scheda grafica Advantec EAI-3100

Advantech, un produttore taiwanese, è dietro una scheda grafica basata su GPU Intel piuttosto insolita. Si chiama EAI-3100 e utilizza la soluzione mobile Arc A370M.

Per essere più precisi, questa scheda si basa sulla GPU mobile Arc A370M basata sull'architettura Xe-LP presente nei laptop. E' dotato di un ampio dissipatore di calore per garantire un perfetto controllo della temperatura. È realizzato in alluminio, occupa un'intera superficie e viene fornito con una piccola ventola da 40 mm. Questa coppia consente alla scheda di funzionare fino a un involucro termico di 60 W, quasi il doppio dei 35 W consigliati per questa GPU nell'uso mobile.

Scheda grafica Advantec EAI-3100

Advantech non offre alcun overclocking immediato. La frequenza è calibrata a 1550 MHz mentre la sottoscheda utilizza un'interfaccia PCIe 4.0 x8. È interessante notare la presenza di un connettore PCIe a 8 pin, che consente di risparmiare risorse per l'overclocking.

Questa soluzione offre la possibilità di soddisfare le esigenze dei giocatori a 1080p con impostazioni grafiche su medie. Siamo principalmente nel profilo GeForce RTX 3050 di cui puoi rileggere il nostro test completo qui: test GeForce RTX 3050 Eagle 8G di Gigabyte.

Infine, l'EAI-3100 ha due porte HDMI 2.0b e due porte DisplayPort 1.4a.