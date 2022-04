Il settore lancia l’allarme ai consumatori!

“La produzione biologica è protetta dalla legge e regolata da standard controllati in modo indipendente”, ha ricordato giovedì il College of Producers. “Per rispondere a questo è necessario fare ingenti investimenti (ambiente, benessere animale, macchine movimento terra, cibo, salute, ecc.) Il giusto prezzo delle uova è quindi fondamentale per continuare a soddisfare i requisiti previsti dalla legge e gli standard che regolano questo settore”, afferma.

Inoltre, la guerra in Ucraina ha “significativamente” liberalizzato il mercato delle materie prime biologiche e “il settore del pollame biologico a strati è tra i più colpiti”, secondo il college.

Se la situazione non migliora, alcuni produttori saranno costretti a lasciare i capannoni vuoti o addirittura a svuotarli prematuramente. Hanno “bisogno di supporto”, continua il College of Producers.

Gli agricoltori chiedono ai consumatori di incoraggiare l’acquisto di uova biologiche locali e ritengono che “è anche essenziale che le soluzioni all’aumento dei prezzi siano trasparenti a tutti per quanto riguarda l’impatto dell’aumento sul consumatore”.