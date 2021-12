Tutto quello che devi sapere sabato 18 dicembre in Belgio e nel mondo

Come stanno evolvendo la pandemia di coronavirus, la variante Omicron e la campagna di vaccinazione in Belgio e nel mondo? Ecco un riassunto delle informazioni per questo sabato 18 dicembre.

1. Belgio

– 9% in terapia intensiva, continua il calo dei nuovi contagi

Tutti i numeri continuano a muoversi nella giusta direzione questo sabato, compresa la terapia intensiva. Valutiamo gli ultimi dati dell’Istituto di Sanità Pubblica Sciensano.

Di fronte alla protesta contro le misure ‘dobbiamo saper ascoltare’

Una nuova manifestazione si svolgerà questa domenica a Bruxelles, contro il Covid Safe Ticket e l’obbligo di vaccinazione. Piuttosto che classificare le persone che vi partecipano, dovremmo essere in grado di ascoltare le critiche, ritiene il sociologo Bruno Freer. Con cautela, tuttavia, l’estrema destra stava facilmente cavalcando l’onda della rabbia.

2. regioni

Covid in Piccardia Vallonia: lentamente in calo

La tendenza è in calo in Piccardia e in Vallonia, con il 15% in meno di nuove contaminazioni rispetto alla scorsa settimana. Tuttavia, è stato sottolineato che se il numero di casi a Wapi aumenta meno rapidamente rispetto a molte altre regioni, diminuisce anche a una velocità inferiore.

Provincia di Lussemburgo: l’economia si è ripresa bene grazie agli aiuti Corona

La Camera di Commercio rileva ancora una volta la disparità di salute dei settori. Case per anziani colpite dall’emergenza Covid

La prigione di Hue paralizzata dal COVID: molti detenuti feriti

La prigione di Hue è paralizzata da venerdì sera con diversi detenuti infetti dal coronavirus, abbiamo appreso sabato mattina da una buona fonte.

3. globalismo

Nei Paesi Bassi, gli esperti chiedono un rigoroso contenimento

Coronavirus: gli esperti olandesi raccomandano di chiudere tutti i settori nei Paesi Bassi ad eccezione dei negozi ritenuti essenziali.

Il Portogallo ha iniziato a vaccinare i suoi bambini

Il Portogallo, uno dei paesi con il più alto tasso di copertura vaccinale al mondo, ha lanciato sabato la sua campagna di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, seguendo le orme di altri paesi europei nel portare avanti pienamente la variante Omicron.

“L’amministrazione Trump ha intrapreso un percorso sorprendente”

Un rapporto del Congresso ha affermato venerdì che l’ex presidente Donald Trump ha ostacolato la risposta nazionale alla pandemia di Covid-19 per i suoi fini politici in “uno dei peggiori fallimenti della leadership nella storia americana”.

La Francia dovrebbe lanciare le vaccinazioni infantili mercoledì

“Vogliamo che i francesi siano vaccinati”, ha minacciato il ministro della Salute Olivier Veran, il giorno dopo che il governo ha annunciato che all’inizio del 2022 la tessera sanitaria in Francia sarebbe diventata un “corridoio dei vaccini”.

Annullamento dello spettacolo pirotecnico e delle feste di Capodanno sugli Champs Elysees

Il sindaco di Parigi ha annunciato, sabato, la cancellazione dei fuochi d’artificio e dei concerti in programma sugli Champs-Elysees a Capodanno, al fine di attuare le misure richieste dal governo per combattere l’epidemia di Covid-19.

La variante di Omicron rilevata in 89 paesi si sta diffondendo rapidamente

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato sabato che l’Omicron è stato rilevato in 89 paesi, ma ci sono ancora dubbi sull’entità della minaccia rappresentata da questa nuova variante del coronavirus.

I Paesi Bassi sono confinati alle vacanze di fine anno

Sabato pomeriggio, il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato in una conferenza stampa che il contenimento è “inevitabile” durante le festività natalizie a causa di un picco di casi di coronavirus dovuto alla variante Omicron.

Migliaia di persone manifestano contro la vaccinazione obbligatoria in Germania

Diverse migliaia di persone hanno manifestato sabato ad Amburgo (nord) e Düsseldorf (ovest) contro la vaccinazione obbligatoria, approvata la scorsa settimana dal parlamento tedesco per gli operatori sanitari e prevista per il resto della popolazione all’inizio del prossimo anno.

4. gli sport

Kevin Durant è stato espulso, colpiti 8 giocatori dei Nets

La sua squadra ha annunciato, oggi, sabato, che la star dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, è stata costretta a sottostare al protocollo della NBA per combattere il “Covid”, che ora include otto giocatori in questa posizione.

Albert Sambi Lukunga è risultato positivo

Il club londinese ha dichiarato su Twitter che Albert Sambi Lukunga era risultato positivo al coronavirus e avrebbe saltato la partita dell’Arsenal contro il Leeds di sabato.

