Patch 10.1: Anteprima di Blizzard Aberrus, Crucible of Shadow – World of Warcraft

In un articolo ora pubblicato sul sito ufficiale, Blizzard offre una panoramica di Aberrus, Crucible of Shadow, un nuovo raid che affronteremo all’inizio della stagione 2. Volo del drago 9 maggio. Trova tutte le informazioni più importanti su di lui senza ulteriori indugi di seguito.

Molto tempo fa, Neltharion ha fondato Aperos, un laboratorio segreto dove ha condotto esperimenti che hanno cambiato il mondo. Appena ritrovata, Aberrus è sotto attacco da parte di forze che cercano di rivendicare l’eredità e il potere interiore del Custode della Terra. Gli eroi di Azeroth devono ora avventurarsi nell’oscurità per assicurarsi che il potere malvagio di Neltharion non cada nelle mani sbagliate.

Presidente : 9

Tecniche : Raid Finder, Normale, Eroico e Leggendario

livello: 70

Livello oggetto minimo in modalità Raid Finder: 390

Date di rilascio RAID

La settimana dell’8 maggio: Sblocca l’intero raid a difficoltà Normale, Eroica e Leggendaria più la Suite 1, Scarti, in modalità Ricerca delle incursioni (Kazzara, Figli dell’inferno, La camera dell’amalgama, Gli esperimenti dimenticati).

Settimana del 22 maggio: Apertura della Suite 2, Wrath of the Giants, in modalità Raid Finder (Zskarn Attack, Rushock, Elder, The Vigilant Steward, Zskarn).

La settimana del 5 giugno: Opening Suite 3, Shadow of Neltharion, in modalità Raid Finder (Magmorax, Echo of Neltharion,).

Settimana del 19 giugno: Apri Wing 4, Edge of the Void, in modalità Raid Finder (Squammandant Sarkareth).

Kazar è nato dall’inferno

Anche se Neltharion non lo usò se non molto tempo dopo, una delle sue prime ricerche all’interno di Aberrus fu sulle tavolette elementali. Kazzara è nato dalla fusione di Elementium e Shadowflame ed è stato ritenuto troppo pericoloso per essere rilasciato. Spinta alla follia dall’intenso dolore causato dalle sue placche elementali, ora è la guardiana del Crogiolo dell’Ombra.

stanza combinata

Il rame eterno brucia con il calore di mille soli, mentre il nucleo dell’ombra non è altro che l’incarnazione dell’oscurità. Già incredibilmente potenti individualmente, possono combinare i loro poteri per produrre una Fiamma d’Ombra, un devastante potere distruttivo.

Esperienze dimenticabili

Il processo di creazione dei Dractyrs ha prodotto diversi risultati, alcuni più riusciti di altri. Le prime versioni dell’esperimento si sono rivelate troppo instabili per essere distrutte. Queste creazioni, che sono rimaste dormienti per migliaia di anni, si sono risvegliate e cercano di dimostrare il loro valore agli eroi di Azeroth.

L’assalto alla zakala

Guidato dal signore della guerra Kagni, il battaglione di Zaqali lancia un assalto al Crogiolo dell’Ombra alla ricerca del precedente disperso, Rushuk. Brutale e spietato, Kagni farà di tutto per rivendicare la vittoria.

vecchia spruzzata

Rachuk, l’Anziano degli Zaqali, è stato imprigionato nel Crogiolo per migliaia di anni, la sua energia si è costantemente prosciugata per alimentare il laboratorio di Neltharion. Lo stato di morte imminente ha fatto impazzire l’anziano. Se dovesse liberarsi dalle sue catene, la sua vendetta cadrebbe su tutte le creature della zona.

ZSKARN, l’ospite attento

Molto tempo fa, Zskarn intendeva mettere alla prova gli esperimenti di Neltharion. Solo i più forti si sono dimostrati degni di sopravvivere. Le recenti incursioni del Crogiolo dell’Ombra hanno attirato la sua incrollabile attenzione, ma ottenere la sua approvazione sarà molto più difficile.

majorax

Cresciuto da Neltharion in giovane età, l’unica cosa che trascende la lealtà di Magmorax è il suo appetito. L’idra lavica custodisce il passaggio che conduce alle profondità del Crogiolo dell’Ombra e custodisce i segreti del suo padrone da occhi indiscreti.

Eco di NELTHARION

Situato nelle profondità del Crogiolo dell’Ombra, il santuario di Neltharion era il rifugio e il luogo di ricerca del Guardiano della Terra. Si dice che si possano ancora sentire gli echi della sua presenza, osservando il futuro di Black Dragonflight e cercando il potere che ne garantirà il successo.

Navigatore Sarkarit

Come sovrano delle Fiamme Spezzate, Sarkareth lasciò l’altro vagabondo Dracthyr per forgiare un nuovo futuro. Ha condotto le sue forze ad Aberrus per rivendicare ciò che crede sia l’eredità del suo popolo e farà di tutto per metterci le mani sopra.

Nuovi traguardi

Tutte le modalità

Aberrus, Crucible of Shadow: sconfiggi i seguenti boss a qualsiasi difficoltà. Kazzara nata dagli inferi. stanza combinata. Esperienze dimenticate, l’assalto di Al-Zaqli. ha corrotto l’anziano; Zskarn, l’attento padrone di casa; magmoreax. eco neltarion. Sarkarith ridimensionato.

modalità normale o migliore

Scudo diviso : Sconfiggi Hellborn Kazzara dopo aver distrutto il tuo scudo Hellsteel.

: Sconfiggi Hellborn Kazzara dopo aver distrutto il tuo scudo Hellsteel. La mia fiamma d’ombra : Sconfiggi l’Amalgame di Fiamma d’Ombra dopo aver usato Detonazione d’Ombra, Meteorite di Fuoco e Crepuscolo Incendiario su un Carro Esemplare Dimenticato per creare una Reliquia di Fiamma d’Ombra e poi estinguerla.

: Sconfiggi l’Amalgame di Fiamma d’Ombra dopo aver usato Detonazione d’Ombra, Meteorite di Fuoco e Crepuscolo Incendiario su un Carro Esemplare Dimenticato per creare una Reliquia di Fiamma d’Ombra e poi estinguerla. Rasa tabbouleh : Supera le prove dimenticate dopo aver colpito Nutraal 3 volte con una carica tagliente, uno sputo instabile e un respiro profondo.

: Supera le prove dimenticate dopo aver colpito Nutraal 3 volte con una carica tagliente, uno sputo instabile e un respiro profondo. Puoi fingere di provare! : Sconfiggi l’attacco di Zaqli dopo che le seguenti creature hanno colpito il relitto della caverna.

: Sconfiggi l’attacco di Zaqli dopo che le seguenti creature hanno colpito il relitto della caverna. Nastro di bufalo : Sconfiggi Rashok, il Grande Antico dopo aver colpito Lost Clumsy 5 volte con un Colpo Incendiario.

: Sconfiggi Rashok, il Grande Antico dopo aver colpito Lost Clumsy 5 volte con un Colpo Incendiario. Camminare sui gusci d’uovo : Sconfiggi Zskarn, l’ospite vigile mentre un membro dell’incursione tiene in mano il fragile uovo sperimentale.

: Sconfiggi Zskarn, l’ospite vigile mentre un membro dell’incursione tiene in mano il fragile uovo sperimentale. Lumache a bizzeffe : Sconfiggi Magmorax dandogli 20 lumache piccanti di lava.

: Sconfiggi Magmorax dandogli 20 lumache piccanti di lava. Attenzione, fragile : Sconfiggi l’Eco di Neltharion dopo aver attraversato le mura danneggiate della Terra mentre trasportavi l’Esperimento Abbandonato, una pila di pergamene, una Candela Eterna d’Ebano e un’incudine d’Ebano “portatile”.

: Sconfiggi l’Eco di Neltharion dopo aver attraversato le mura danneggiate della Terra mentre trasportavi l’Esperimento Abbandonato, una pila di pergamene, una Candela Eterna d’Ebano e un’incudine d’Ebano “portatile”. Probabilmente non lo vedremo più : Sconfiggi Sarkareth Squamandant facendo crescere un pezzo di carne e lasciandolo cadere nel vuoto interstellare.

Aberrus, il crogiolo di Shadow Meta Achievement

Gloria di Aberus Plunder: completa gli obiettivi per Aberrus, Crucible of Shadow raid elencati di seguito. Crack Armor, My Shadow Flame, Tabula Rasa, puoi fingere di provarci!

Un animale che cammina: Scialle Fiamma d’Ombra

Modalità Eroica o superiore

Durata del progresso: Scammandant Sarkareth – Sconfiggi Skammandant Sarkareth ad Aberrus, Crucible of Shadow in modalità Heroic o superiore prima di sbloccare il prossimo livello di raid.

Scammandant Sarkareth – Sconfiggi Skammandant Sarkareth ad Aberrus, Crucible of Shadow in modalità Heroic o superiore prima di sbloccare il prossimo livello di raid. grande arte: Squammandant Sarkareth – Sconfiggi Skammandant Sarkareth ad Aberrus, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria prima di sbloccare il prossimo livello di incursione.

Stato leggendario

calibro: Erede nullo

Kazara, nato dall’inferno: difficoltà leggendaria – Sconfiggi Kazzara Hellborn in Aberrus, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria.

– Sconfiggi Kazzara Hellborn in Aberrus, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria. Camera di fusione: difficoltà leggendaria – Sconfiggi Fusion Chamber of Epirus, Crucible of Shadow a difficoltà Leggendaria.

– Sconfiggi Fusion Chamber of Epirus, Crucible of Shadow a difficoltà Leggendaria. Esperienze dimenticate: modalità leggendaria – Supera le Prove dimenticate ad Aberrus, Crogiolo dell’ombra a difficoltà Leggendaria.

– Supera le Prove dimenticate ad Aberrus, Crogiolo dell’ombra a difficoltà Leggendaria. Zaqli Attack: difficoltà leggendaria – Sconfiggi l’attacco di Zakli in Epiro, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria.

– Sconfiggi l’attacco di Zakli in Epiro, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria. Rushuk Elder: difficoltà leggendaria – Sconfiggi Rashuk, Antico in Epiro, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria.

– Sconfiggi Rashuk, Antico in Epiro, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria. Zskarn, l’ospite attento: difficoltà leggendaria – Sconfiggi Zskarn, l’ospite vigile in Aberrus, Crogiolo dell’Ombra in modalità Leggendaria.

– Sconfiggi Zskarn, l’ospite vigile in Aberrus, Crogiolo dell’Ombra in modalità Leggendaria. Magmorax: difficoltà leggendaria – Sconfiggi Magmorax ad Aberrus, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria.

– Sconfiggi Magmorax ad Aberrus, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria. Echo of Neltharion: difficoltà leggendaria – Sconfiggi l’Eco di Neltharion ad Aberrus, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria.

– Sconfiggi l’Eco di Neltharion ad Aberrus, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria. Psoriasi sarcaritica: leggendaria difficoltà – Sconfiggi Sarkareth lo Psoriatico in Epiro, Crogiolo dell’Ombra a difficoltà Leggendaria.

Il rilascio di Jumpers Neltharion è imminente. Ci vediamo presto alle Isole del Drago!