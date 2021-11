Pascal Obispo racconta il dietro le quinte di “France”, e il suo album ha scritto a France Gall: “Quando ho rifiutato le mie composizioni, mi sono detta che avevo fatto bene”.

1997. Sono passati cinque anni da quando Michelle Berger è morta improvvisamente, dopo aver avuto un attacco di cuore dopo una partita di tennis. A quel tempo, la cantante aveva appena convinto France Gall a riprendere la canzone, ed era stata lei a decidere di interrompere la sua carriera dopo il suo successo. presto E il tour che seguì. Questo è l’album doppio gioco. L’ultimo per l’uno e l’altro se no Francia, un CD di cover di Berger registrato da France Gall nel 1996. Oscurata dalle sue disgrazie, dal cancro al seno e dai problemi di salute di sua figlia Pauline, affetta da fibrosi cistica, ha finito per riattaccare. A parte alcune sporadiche apparizioni sul palco, France Gall ha risolto tutto.

Tuttavia, non tutti la sentono in questo modo. In particolare, Luigi Calabrese, direttore dell’etichetta Sony, futuro boss della Warner e amico della cantante, che ha incaricato Pascal Obispo di scrivere un album con la ferma intenzione di vederla prendere in mano il microfono. Il resto è noto. France Gall riceve il compositore durante una cena. Esegue tre titoli al pianoforte bianco di Michel Berger, tra cui “La ragione dell’essere”. Niente farà, rifiuterai la proposta con queste parole: È Michel (Burger), ma non è Michel..