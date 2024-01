Il Regno Unito invita i paesi europei della Nato ad aumentare il loro bilancio per la difesa al 2,5% del Pil

Il segretario alla Difesa Grant Shapps ritiene che spendere il 2% del PIL per la difesa non sia sufficiente per i paesi della NATO e chiede di aumentare questa quota. Per alcuni membri europei dell’alleanza questo è già un compito impossibile.

Quasi due anni fa, quando iniziò l’invasione russa dell’Ucraina, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ricordò agli stati membri della NATO di rispettare l’impegno preso nel 2014 di avvicinarsi al 2% del prodotto interno lordo (PIL) nel 2025. Per il suo paese. Spesa per la difesa. Ora, alla luce delle crisi in corso in Medio Oriente e delle tensioni nella regione Asia-Pacifico, questa quota nei bilanci della difesa appare insufficiente.

Grant Shapps, il ministro della Difesa britannico, lunedì ha invitato i paesi della NATO ad andare oltre e ad aumentare i budget militari al 2,5%. Il Regno Unito si è impegnato in questo senso da quando Jens Stoltenberg ha chiesto, un anno fa, di superare il 2%. Grant Shapps ha affermato che la NATO si trova ad affrontare sfide “più grandi che mai” da parte di Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Come ha osservato l'Agence France-Presse, egli ritiene che questi oppositori dell'alleanza oggi “sono più strettamente legati tra loro” che mai.

L'eccezione lussemburghese

In uno studio sulla spesa per la difesa europea nel 2024 e oltre, Ecopol Si valuta l'anno 2023. Per dieci dei paesi europei membri dell'alleanza, la soglia del 2% è già stata raggiunta o addirittura superata. In testa ci sono Polonia (3,9%), Grecia (3,0%), Estonia (2,7%), Finlandia e Lituania (2,5% ciascuna), Ungheria e Romania (2,4% ciascuna). Il Regno Unito, dal canto suo, spende il 2,1% del suo Pil per la difesa.

Nel secondo gruppo (dall'1,5% al ​​2%), la Francia guida con una percentuale dell'1,9%, davanti a Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia (1,7%), Germania (1,6%), quindi Repubblica Ceca, Italia e Portogallo. (1,5%). %). Solo cinque paesi non raggiungono l’1,5% del Pil: Slovenia e Svezia 1,4%, Spagna 1,3% e Belgio 1,1%.

Il Lussemburgo (0,7%) è l'unico che non ha raggiunto l'1% e non intende raggiungerlo. Alla fine del 2023, Luc Frieden, primo ministro del Granducato, ha proposto di sostituire il 2% del PIL (82 miliardi di dollari nel 2022) con il 2% del PIL pari a 56 miliardi di dollari, ovvero 1,12 miliardi di dollari. Spesi per la difesa invece 1,64 miliardi.