Guidare sul ghiaccio è pericoloso: ecco alcuni consigli per evitare rotture sul ghiaccio

Se domani, nonostante le complesse previsioni meteorologiche, dovete mettervi in ​​viaggio, fate attenzione, perché guidare sul ghiaccio richiede l'adozione di determinati riflessi. Quindi, cosa facciamo se iniziamo a scivolare? Come ti comporti se purtroppo rimani coinvolto in un incidente? Ecco alcuni suggerimenti.

Come si preparano i comuni non abituati alla neve?

“Ridurre la velocità è imperativo“, sottolinea Belinda Demattia, portavoce dell'Agenzia vallone per la sicurezza stradale. “Perché inevitabilmente ci vorrà più tempo per rallentare. È anche importante mantenere la distanza dai veicoli che precedono.“.

Attenzione ai camion! È possibile che si formi del ghiaccio sulle coperture del rimorchio e ti cada davanti… ma nonostante tutti questi suggerimenti, è ancora possibile scivolare. “Non dovresti fare movimenti improvvisi e guardare nella direzione in cui vuoi andare. Se fissiamo un ostacolo, gli occhi dirigeranno la ruota verso l'ostacolo“.

In caso di incidente, lasciare i veicoli sul posto in attesa dell'arrivo della polizia non è la cosa giusta da fare. “La soluzione ideale, se possibile, è evacuare i veicoli il più rapidamente possibile scattando foto per segnalare l'accaduto.“, nota Vincent Bray, capo del distretto di polizia di Sikova.

In generale, su strade scivolose: