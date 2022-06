Il PSG sulla strada dell’attaccante italiano – Foot11.com

Nonostante il rinnovo del contratto di Kylian Mbappé, il Paris Saint-Germain non vede l’ora di tornare in attacco quest’estate. D’altra parte delle Alpi, Gianluca Skomaca ha più di un percorso affidabile. Ulteriore

Stagione di dedizione in Italia

Sabato scorso, i difensori tedeschi hanno dovuto combattere. Perché da parte italiana, Skomaca ei suoi 95 metri hanno reso la vita difficile a Sulei, Rudiger e Mansoft. Nonostante un profilo distinto, il Sassuolo ha mostrato una straordinaria vivacità e versatilità nel gioco dell’attaccante, che lo ha reso uno dei migliori attaccanti italiani del momento all’età di 23 anni. Dopo una stagione di 36 partite e 16 gol in Serie A, i rivali ronzano alle porte. Il Parigi Saint Germain Dirà l’ultima parola?

Gianluca Skomaca esordisce con l’Italia contro la Germania (Icon Sport)

Skomaca ha l’Europa in piedi

Nonostante il contratto in corso fino al 2026, Gianluca Skamaka non costruirà vecchie ossa a Sasulo. Devo dire che la squadra, che non è lontana da Modena, che ha chiuso con un modesto undicesimo posto in Serie A italiana, diventerà presto troppo piccola per un attaccante di quasi due metri. Ha attraversato brevemente l’Olanda, in particolare il PSV Eindhoven, Scamacca soprattutto in Serie B è esploso sotto i colori dell’Ascoli (2019/2020). Prima di esprimersi all’interno dell’élite. Quest’estate, il suo nome dovrebbe apparire più volte Mercato.

Secondo Sky Sport, Tenendo d’occhio il Paris Saint-Germain Gianluca Scamacca. Luis Campos, futuro direttore sportivo del Capital Club, è stato visto anche dall’altra parte delle Alpi. Così sarebbero avvenuti gli scambi con i vertici del Sassuolo. Negli ultimi anni, il PSG Series A. Biz Repeat è stato sorteggiato più volte troppo presto? Una cosa è certa, l’ultimo campione di Francia dovrà pagarne il prezzo e Scomaca è agli occhi di molti quadri europei, compreso l’Arsenal English. Chi ha l’ultima parola?