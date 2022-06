L’italiano Bastianini ha vinto il francese GB

(Belca) L’italiana Enia Pastianini (Ducati-Gresini) ha vinto domenica il Gran Premio di Francia, terza vittoria stagionale nel 7° round del Circuito Bugatti di Le Mans.

Bastianini ha sconfitto l’australiano Jack Miller (Ducati) e lo spagnolo Alex Espercaro (Aprilia). Il francese Fabio Quartarro, 4° al termine del GB, ha quattro punti di vantaggio su Espercaro e otto punti di vantaggio su Bastianini ai Mondiali. Nella lotta per la vittoria contro il compagno di squadra Francesco Pacna, scattato dalla pole, Bastianini ha approfittato di un errore della Ducati Ryder per prendere il controllo della gara poco prima della fine. Baghnoya ha commesso un altro errore pochi minuti dopo, che ha portato a una caduta, poi il riposo degli italiani. A partire dal 4, il campione del mondo in carica è sceso all’ottavo posto in partenza, trovandosi in una lotta a tappe con il rivale nella categoria generale, senza mai prendere il sopravvento. Oltre a Pacna, sei piloti sono stati costretti al ritiro: gli spagnoli della Suzuki Alex Rins e Jon Mir, due piloti KTM-Tech3, l’australiano Remy Gardner e lo spagnolo Raul Fernandes. George Martin (Ducati-Bramac) è dovuto rientrare presto ai box dopo un incidente, proprio come ha fatto Miguel Oliveira (KTM). (Belka)