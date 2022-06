Gianluigi Donarumma si veste di rosso dopo essere stato provocato da un italiano (video)

Dopo la partita di Nations League (0-0) tra Inghilterra e Italia di sabato 11 giugno, Gianluigi ha attaccato Donarumma da un tifoso mentre lasciava il Wolverhampton Stadium. Del custode PSGL’uomo, che ha lasciato il Milan la scorsa estate, non ha goduto di buoni ascolti da parte dei tifosi lombardi, accusandolo di essere sottomesso alle sirene del denaro. Qualcosa che viene sempre smentito da Gianluigi Donorumma. Ma come ogni uomo, il campione europeo ha dei sentimenti, quindi può agire in modo caldo. Soprattutto quando insultato.

Un sostenitore l’ha visto a sue spese.

Donarumma spiega con un fan

Gianluigi Donorumma ha già molta esperienza come portiere. Il suo talento e il suo muco hanno causato una spaccatura per il PSG la scorsa estate. Ma la sua partenza per la capitale francese ha ingannato più di uno a Milano. Di solito il parigino cade vittima di provocazioni quando torna in Italia. E a quanto pare, le invettive ora si verificano quando si muove la transulpina. Sabato sera un tifoso lo ha insultato mentre lasciava lo stadio. Nelle parole usate: “Gijio, ti ho rubato 20 euro”. Ciò che svela il tonaruma. Vedi invece:

Gli utenti di Internet reagiscono

Questa reazione di Donorumma suscitò grande scalpore Sui social.

Possiamo vedere i commenti soprattutto su Twitter :

“Sì, sappiamo che sei quasi fiducioso che qualcuno ti spezzi.”

“I tifosi milanisti si vergognano, capisco urlargli contro durante la partita, ma lo sto infastidendo anche fuori dal numero dello stadio”.

“La diligenza con cui mangiano alcune persone arretrate, questa storia è attesa da tempo”.

“Al di là delle risate però.. Donorumma deve difendersi… Scusate solo per la Nazionale..”

“Era solo impazzito quando è tornato a San Siro con la Nazionale. Hahahahahahahahahaha Milan-PSG lo aspetta…”

Gianluigi Donnarumma riprenderà gli allenamenti con il PSG a inizio luglio.

Dopo una prima stagione mista in Francia, ha dovuto condividere il primo posto con Kyler Navas, questa volta per essere l’unico proprietario dell’Italian Capitol Club.. La sua squadra dovrà affrontare molti cambiamenti nel mercato dei cambi quest’estate. L’arrivo di Louis Campos come consulente sportivo segna l’inizio di un nuovo progetto. Con l’arrivo di Zinedine Zidane, il PSG vuole francesizzare una parte del suo staff.

