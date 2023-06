Come è tornato il calcio italiano sul tetto d’Europa?

L’SSC Napoli può contare sulla coppia Osimhen-Kvaratskhelia. A Milano, includono Mike Mignon o Rafael Leo Rossoneri E Niccolò Barella o Marcelo Prosovic ches les Neresuri. Non mancano la Juventus con Federico Chisa e la Lazio Roma con Sergej Milinkovic-Savic.

In altre parole, ogni potenza italiana ha ormai quei giocatori che possono fare la differenza in ogni momento. Fa la differenza su scala europea. Le squadre di Serie A possono tenere testa a quasi chiunque in queste partite.

Ora, l’SSC Napoli deve vincere questa edizione 2023 il prima possibile. Tre diversi vincitori in tre stagioni! Dopotutto, a La Botte è stato creato un vero Big 7. Alle spalle delle due squadre Milan, Juventus e Napoli, Roma e Atalanta Bergamo sono ormai abituate a giocare ruoli da protagonisti.

Non è probabile che cambi presto. Se la corsa al titolo sembra già conclusa in questa stagione, la lotta per i primi 4 posti sarà più allettante che mai. Sono appena sette i punti tra l’AS Roma, quarta in classifica, e l’Atalanta Bergamo, settima. Un carattere agonistico così forte fa ancora una volta piacere alle squadre italiane.

Il club del Louve è ancora nelle ultime quattro di questa Europa League. E non è l’unico, visto che in questo turno giocherà anche la Juventus. E per non parlare del comportamento carino Bianconeri. Con il vantaggio della Champions League, potrebbero aver deciso di rallentare. Infine, la vecchia signora sembra aver reso questo C3 un vero bersaglio.

Per finire, l’Italia può mantenere il suo titolo in C4. Infatti, senza troppi clamori, la Fiorentina è ancora in semifinale di Europa Conference League. I viola sono i favoriti in questo match contro West Ham, AZ Alkmaar e FC Basel. A parte la Lazio Roma, che ha deluso in Europa, i club di Serie A sono riusciti a fare bella figura.

Con sorpresa dell’intera regina delle competizioni europee, il Napoli è riuscito ad affidarsi al proprio dodicesimo uomo. Molto popolare ora “Campioni” Il Vesuvio non è lontano dal sorgere alla fine di C1 Anthem…

Senza dimenticare l’inno della Roma che è nella mente di tutti nelle serate di Europa League quando tutti cantano A cappella di Fossi. Un dettaglio che dimostra che l’Italia sta davvero tornando…

Difficile anche non citare l’Atalanta Bergamo. Nel suo turno, Tè Si affida a Giorgio Scalvini (19), Matteo Ruggeri (20) e soprattutto Rasmus Hojlund (20). I club di Serie A non hanno più paura di far entrare in campo giocatori più giovani e sembra che ci stiano riuscendo.

La provenienza del Milan per iniziare un nuovo ciclo con una manciata di giovani calciatori. Pierre Kalulu, Sandro Tonali, Ismaël Bennacer o Rafael Leao sono riusciti a progredire negli ultimi anni Rossoneri Per il titolo di campione nel 2022.

A segno che le due rivali si incontreranno nelle semifinali di questa C1, il Derby della Madonina è più che mai atteso. Tuttavia, non erano nemmeno tra le prime 4 della Serie A fino alla 31a giornata. Dimostra la luce del Milan nella regina delle competizioni europee.

C1 In serata la luce del Milan gli permetterebbe di spostare le montagne. Hanno dimostrato bene che i numeri stellari non bastano per andare lontano in Champions League. La storia, l’azienda, la maglia, lo stemma… ti porteranno lontano. È solo positivo per il campionato italiano.

La Juventus ha dato un esempio da seguire diventando proprietaria del suo stadio: l’Allianz Stadium. Una situazione che permette all’anziana donna una situazione economica più affidabile rispetto ad altri capi.

Altre squadre vogliono seguire l’esempio. È il caso di Milan, Inter e Roma. Un passo molto importante nell’evoluzione del calcio italiano. Gli introiti generati saranno davvero impressionanti e permetteranno a questi club di essere di altissimo livello!

E di scene belle in Serie A ce ne sono tante. Ne abbiamo già parlato, ma Tè Fiutato il tiro perfetto con Rasmus Hojlund, che in pochi mesi ha già raddoppiato il suo valore.

Alcuni club non tagliano le regole. Con Federico Chisa e Dusan Vilahovic la Juventus è riuscita a prendersi il libretto degli assegni regalandosi due dei migliori giocatori della Serie A, non uno qualsiasi.

Su tutt’altro registro, la Lazio Roma potrebbe rafforzarsi a un costo inferiore con Alessio Romagnoli, Niccolò Casale o Madias Vecino. Continuando a fare bene, le squadre di Serie A rischiano di continuare a progredire.

Tuttavia, la Serie A potrebbe aver recuperato terreno. Ancora in testa alla Premier League. Nella Liga, il Real Madrid in Champions League e il Sevilla FC in Europa League continuano a dominare. Ma dietro, invece, è più complicato, con il Barcellona lontano dai suoi standard, mentre anche la Bundesliga sembra regredire.

Col senno di poi, è improbabile che i campionati minori si avvicinino presto. Mentre l’Eredivisie o la Liga Portugal hanno conosciuto solo una manciata di exploit, il calcio francese non vale nemmeno la pena di parlarne perché i risultati europei sono stati deludenti. Quindi, la Serie A è tornata definitivamente ai vertici del calcio europeo? Avremo la prima risposta già tra qualche settimana…