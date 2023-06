Un grande club italiano si offre a Zinedine Zidane

Cosa c’è dopo questo annuncio?

Quando rivedremo Zinedine Zidane in squadra? Citato dal Paris Saint-Germain, dalla squadra francese o dal Real Madrid, il tecnico 50enne ha ancora molte opzioni. È logicamente valutato bene sul mercato con le sue tre vittorie in Champions League sulla panchina delle Merengues, ma è ancora alla ricerca di un nuovo progetto da quando ha lasciato il Real Madrid due anni fa.

Secondo le nostre informazioni, i leader sauditi di Al Nasser, che si sono staccati da Rudy Garcia, hanno emesso un’offerta XXL per cercare di convincere Zinedine Zidane. Un’offerta di contratto di 2 anni con uno stipendio di 150 milioni di euro (in due anni)… è stata respinta dal clan Zizo. Ma durante la finestra di mercato di questa estate, deve ancora andare dalla parte degli allenatori europei e avere la possibilità di dargli una nuova opportunità, soprattutto in una squadra di Serie A.

Superato dalla Juventus e probabilmente il più popolare nel calcio italiano, Zinedine Zidane potrebbe riprendersi altrove oltre alla Serie A e ai bianconeri. Secondo le informazioni diMattina, Aurelio De Laurentiis vuole portare Zinedine Zidane al Napoli. Per ora nessun contatto è stato stabilito, ma Zidane non sarebbe del tutto contrario all’idea di allenarsi in Italia.

Come promemoria, il Napoli è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la partenza del vincitore dello Scudetto 2022-23 Luciano Spalletti. Un certo numero di nomi come Rudy Garcia continuano a essere citati come suo sostituto. Mattina Anche Aurelio De Laurentiis, il presidente napoletano, avrebbe definito una lunga lista di profili di allenatori internazionali. Resta da vedere se questa opzione piaccia al vincitore del Pallone d’Oro 1998.