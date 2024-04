Il programma “Balance” è stato sperimentato in tre regioni per alleviare le sofferenze degli infermieri

Salute: il programma “Équilibre” è stato sperimentato in tre regioni per dare sollievo agli infermieri Salute: il programma “Équilibre” è stato sperimentato in tre regioni per dare sollievo agli infermieri

Centinaia di infermieri liberali hanno manifestato mercoledì 4 aprile a Parigi per chiedere un aumento dei loro prezzi di base. Un esperimento volto a pagare loro la paga oraria, anziché effettivamente, è ora in fase di attuazione in tre regioni. France Télévisions ha seguito un'infermiera a Lille, nella regione dell'Hauts-de-France.

Entrare nella privacy delle persone e prendersi cura di loro è la vita quotidiana di Matteo Ferrante. Infermiera liberale E un volontario del programma Equilibre, mentre centinaia di infermieri manifestavano giovedì 4 aprile a Parigi per chiedere un aumento delle loro tariffe di base. Per quattro anni è stato pagato a ore, non più secondo la legge. Ciò gli permette di trascorrere più tempo con i suoi pazienti. Se pagato a pagamento, ci vorrebbero circa venti minuti per usare il bagno. In una delle sue pazienti, una donna di 103 anni, è durata 50 anni, perché Mathieu Ferrand ha voluto incoraggiarla a eseguire personalmente alcune procedure. “La guideremo a mantenere la sua indipendenza”.Specifica.

Risparmiare per l'assicurazione sanitaria

Matteo Ferrante è passato da 60 a 40 pazienti al giorno. L'assicurazione sanitaria gli paga complessivamente 54 euro l'ora, tasse e imposte escluse. Per lui si tratta di un aumento di stipendio. Dopo quattro anni di esperimenti in tre regioni, i risultati sono stati positivi e l’assicurazione sanitaria ha cominciato a realizzare risparmi. Con le nuove cure il costo per paziente è di 4.809 euro all'anno, contro i 6.432 euro delle cure tradizionali.