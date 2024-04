Il peso sorprendente di un brachiosauro: una scoperta gigantesca

Il Brachiosauro, spesso chiamato la “giraffa” preistorica, è uno dei preferiti tra i bambini amanti dei dinosauri per le battaglie con i giocattoli di plastica. Questo gigante aveva molte caratteristiche notevoli, comprese le sue enormi dimensioni. Anche il suo grande peso ha attirato l'attenzione, sebbene i ricercatori abbiano spesso dibattuto questo argomento.

Il potente Brachiosauro, re dei giganti?

Nel mondo dei dinosauri, alcuni si distinguono chiaramente dagli altri. Per la sua divisione in classi nel cinema come un Tyrannosaurus rex o un Velociraptor, per il suo aspetto unico ma anche per le sue proporzioni che oggi non si trovano in nessun animale terrestre. I primi fossili del famoso Brachiosaurus, che significa “lucertola armata”, furono scoperti negli Stati Uniti nel XX secolo nella famosa valle del fiume Grande. Divenne presto chiaro che il Brachiosauro sembrava essere una delle creature più grandi che abbiano mai camminato sulla Terra.

Le stime basate sui suoi resti, amplificate dalle sue innumerevoli rappresentazioni sul grande schermo, ruotano attorno a un mostro alto dieci metri, con un collo grande un terzo. Non ha eguali nel mondo animale terrestre odierno. Era un animale quadrupede, erbivoro, appollaiato in alto, che avrebbe potuto attraversare i corsi d'acqua respirando senza ostacoli, la sua testa qui fungeva da tubo respiratorio. Quest'ultimo era inoltre molto più piccolo in proporzione al corpo e aveva il muso appiattito. Ovviamente questo corpo, che ricorda quello delle giraffe africane, gli avrebbe permesso di mangiare sulle cime degli alberi.

Taglia XXL e peso XXL?

Se nel mondo animale non è sempre esistito un rapporto sistematico tra grande taglia e peso elevato, nel nostro caso non è così. Il nostro Brachiosauro solleva da tempo interrogativi tra i paleontologi. Quindi sì, era grande e sì, pesava molto più di qualsiasi elefante oggi, ma dove mettiamo la bilancia? Sulla base di studi del XX secolo, si stima che il dinosauro potesse pesare circa 50 tonnellate. Non abbastanza da far tremare la terra a ogni passo, ma comunque. Gli studi condotti negli anni 2000 hanno poi qualificato queste stime.

Ricercatori Hanno creato un modello 3D di brachiosauro dallo scheletro di sauropode conservato al Museo di Storia Naturale di Berlino in Germania nel 2012. Hanno concluso che il nostro dinosauro era leggermente più sottile di quanto si pensasse in precedenza. Avrebbe pesato circa 23 tonnellate e sarebbe stato comunque gigantesco. Questo è il peso di un escavatore cingolato o di ventiquattro Opel Corsa se sei un appassionato di auto.

L'articolo è stato originariamente pubblicato il 21 febbraio 2024